Burgemeester kruipt opnieuw achter de draaitafel tijdens ochtendfuif Dag van de Jeugdbeweging in Roeselare

Zoals elk jaar organiseert Jeugdraad Roeselare samen met het stadsbestuur een ochtendfuif op Dag van de Jeugdbeweging. Dit jaar valt die dag op 20 oktober. Daarbij zorgt burgemeester Kris Declercq zelf mee voor de beats achter de draaitafel.

“Leden van jeugdverenigingen zijn welkom vanaf 6.45 uur op het Polenplein waar we heb een ontbijt aanbieden en waar de leden zichzelf kunnen wakker swingen op de deuntjes van Roeselaars talent DJ Exception”, aldus voorzitter Wolf France. “Hij wordt tijdens het eerste kwartier trouwens bijgestaan door burgemeester Kris Declercq en schepen van Jeugd Matthijs Samyn. Daarnaast zal er op het Polenplein ook ruimte zijn voor spel in de vorm van een springkasteel van onze partner CLB.”

“We vinden het belangrijk om op Dag van de Jeugdbeweging elk jaar de jeugd die zich in jeugdverenigingen engageert in de bloemetjes te zetten. Vrijwilligerswerk en het jeugdwerk in het bijzonder zijn van vitaal belang voor de onze samenleving en dat ondersteunen we graag als jeugdraad. Daarom kiezen we ervoor om de mooie traditie die de ochtendfuif toch wel geworden is, ook met dit nieuw bestuur in ere te blijven houden.”

“Als jeugdraad organiseren we natuurlijk veel meer dan de ochtendfuif alleen. Binnenkort gaat Capture the Flag terug van start. Dat is het jaarlijkse vlaggenroofspel tussen de Roeselaarse jeugdverenigingen dat we ondertussen al voor de derde keer organiseren. We zijn als bestuur en binnen onze algemene vergadering ook volop aan het toewerken naar de lokale verkiezingen. Daarvoor staan nog een aantal evenementen en een heus memorandum in de steigers. Vanaf januari 2024 schakelen we in dat proces een versnelling hoger om met een geïnformeerde jeugdstem naar die lokale verkiezingen te kunnen trekken.”