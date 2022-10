Burgemeester en schepen spelen voor dj op Dag van de Jeugdbeweging in Roeselare

De Dag van de Jeugdbeweging ging in Roeselare officieel van start met een ochtendfuif op het Polenplein. Daarbij tekenden alle jeugdbewegingen uit de Rodenbachstad present.

De Jeugdraad pakt ieder jaar uit met een ochtendfuif op de Dag van de Jeugdbeweging. Dan kunnen de verschillende leden genieten van een ontbijt, maar ook een stevig dansje placeren.

Dj’s van dienst waren Kris Declercq en Matthijs Samyn, respectievelijk burgemeester en schepen van Jeugd in Roeselare. Zij trokken hun beste uniform aan en draaiden samen met dj Tim dB plaatjes. Van Camille met Vuurwerk tot You’ll Never Walk Alone, het werd een groot feest. Om 8.15 ging de stekker er echter genadeloos uit, tijd om naar school te gaan.