Burgemeester Crevits leidt vanaf nu kindergemeenteraad: “Meer sport, minder zwerfvuil”

Kortemark Kortemark heeft eindelijk weer een kindergemeenteraad. Uit de verschillende lagere scholen in de gemeente worden een dozijn democratisch verkozen leerlingen afgevaardigd om te zetelen. En daar blijft het heus niet bij praten alleen. Ondanks zijn drukke agenda konden we kinderburgemeester Maxim Crevits strikken voor een interview.

Kort na schooltijd kwamen op donderdagavond 9 november de verschillende raadsleden van de nagelnieuwe kindergemeenteraad één voor één binnen in de raadszaal op de tweede verdieping van het gemeentehuis van Kortemark. De jongens en meisjes uit gbs De Kreke, gbs De Linde, vbs ’t Ellebloempje en de twee afdelingen van vbs De Tweesprong waren in hun school al voorgedragen om deel uit te maken van de leerlingenraad. Na nieuwjaar sluiten ook nog twee leerlingen van de MMI-basisschool aan.

“Mijn vrienden vroegen of ik ervoor kan zorgen dat er tweewekelijks frietjes zijn op school” – kinderburgemeester Maxim Crevits

Bij de eerste raadszitting stond meteen al een belangrijk punt op de agenda: de aanstelling van een burgemeester en drie schepenen. Alle aanwezige raadsleden konden zich kandidaat stellen en daarbij hun eigen voorstellen presenteren. Daarna werd er gestemd. Maxim Crevits mag zich voor de rest van het schooljaar kinderburgemeester noemen, Josephine Ostyn is schepen van Mens, Simon Handschoenwerker neemt het schepenambt van Ruimte voor zijn rekening, terwijl Liam Assel schepen van Vrije Tijd wordt. De andere kinderen zijn raadsleden en maken het college compleet. Via de kindergemeenteraad wil de jeugddienst, die dit project trekt, nagaan met welke vragen en noden de kinderen uit onze gemeente zitten en hen helpen om die zichtbaar te maken.

Advies geven

“Ik mocht mezelf kandidaat stellen op school”, aldus kersvers burgemeester Maxim Crevits (10), die in de Nachtegaalstraat woont samen met mama Mieke, papa Bjorn en zus Lize. “Het was wel raar dat je niet op jezelf mocht stemmen, maar blijkbaar haalde ik de meeste stemmen”, zegt Maxim. “Ik mocht uiteindelijk kiezen tussen een schepenambt of de titel van kinderburgemeester. Ik heb voor het laatste gekozen. Of ik daar iets mee verdien? Dat weet ik niet, want ik heb daar eigenlijk nog niet naar gevraagd. Ik zal er maar best niet naar vragen bij de echte burgemeester, denk ik (lacht).”

De kindergemeenteraad komt dit jaar vier keer samen. “We zullen tegen de volgende keer nadenken over eventuele zaken die we kunnen veranderen in de gemeente. Ik heb al eens nagevraagd bij mijn vrienden op school wat er bij hen leeft. Van hen heb ik al enkele tips gekregen Het komt er nu op neer alle ideeën te bundelen en er de beste uit te kiezen, samen met de andere kinderen van de raad. Tijdens de laatste zitting in juni zullen we drie adviezen mogen voorleggen aan het echte College van Burgemeester en Schepenen”, legt Maxim uit.

Lintjes knippen

“Enkele vrienden vroegen me of ik niet kon realiseren dat er geen vis meer geserveerd wordt op school en dat we zeker om de twee weken frietjes krijgen. Maar eigenlijk moeten we verder kijken dan dat soort dingen”, zegt Maxim. “Zo wil ik zeker pleiten voor extra sporttornooien tussen de lagere scholen. Nu is er bijvoorbeeld één keer per schooljaar een minivoetbaltornooi, maar waarom zou dat geen twee keer per jaar kunnen? Ik vind ook dat er in onze gemeente meer moet gedaan worden tegen zwerfvuil. Ook mijn collega’s hebben al zitten broeden op enkele voorstellen. Zo is Josephine voorstander van een strengere aanpak wat betreft roken. Liam wil graag iets doen aan het drukke verkeer in de schoolstraten.”

Maxim kreeg ook een officieel lint om te dragen, net zoals de echte burgemeester. “Ik mag soms ook mee naar een officiële gelegenheid om een lintje door te knippen, net zoals onze burgemeester altijd moet doen. Ik ben nu verkozen voor één jaar, maar ik heb verder helemaal geen politieke ambities. Ik wil later de jobs overnemen van mijn ouders. Mijn mama zit in de vastgoedwereld en mijn papa is loonwerker. Als ik die twee jobs zal combineren, is er echt geen ruimte meer voor een politieke carrière.”