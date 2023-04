Buitenspeeldag in Wevelgem met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid

Op woensdag 19 april is er Buitenspeeldag, een initiatief dat in heel Vlaanderen en Brussel plaatsvindt. Wevelgem zorgt op buurtwijk De Posthoorn voor een rijkgevuld programma, voor peuters tot leerlingen uit het zesde leerjaar. Het is meteen de eerste keer dat het kersverse actieplan rond toegankelijkheid toegepast wordt.

Buitenspeeldag bestaat al sinds 2005 en krijgt vorm door Goe Gespeeld!, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS vzw), Bataljong en NLS (Netwerk Lokaal Sportbeleid). Verschillende tv-zenders zetten mee hun schouders onder het initiatief door die middag niets uit te zenden op hun kanalen.

Acht zones in De Posthoorn

“Wevelgem neemt al jaren deel en ook dit jaar zorgen we voor een gevuld programma”, zegt schepen van jeugd Bas Surmont. “Vorig jaar vond Buitenspeeldag plaats in de Architect Vanhoornelaan, in 2021 was er de corona-editie met een rondtrekkend busje. Dit jaar zal De Posthoorn ingericht zijn als één groot speelterrein met acht zones waar van alles te beleven valt. Er is onder meer een creatieve zone voor jonge kunstenaars, een vuile zone voor modderduivels, een rustige zone om uit te blazen, een jumpzone met springkastelen en een ‘party zone’ waar om 16.30 uur een kleurenfeest start. De kinderen kunnen zich helemaal uitleven terwijl ouders en grootouders kunnen verpozen op een buitenterras.”

Actieplan toegankelijkheid

Wevelgem heeft net een nieuw actieplan rond toegankelijkheid klaar. Dat is een checklist met 7 B’s. Is het evenement bereikbaar en betaalbaar? Is de communicatie begrijpelijk en genoeg bekend? Is het aanbod voor elke doelgroep beschik- en bruikbaar? En ben je als organisator transparant en betrouwbaar?

“Het is de eerste keer dat het actieplan op het terrein wordt toegepast”, vervolgt schepen Surmont. “Voortaan zal het op die manier toegepast worden op alle gemeentelijke evenementen en activiteiten. Het actieplan zal ook gestimuleerd worden bij verenigingen en organisaties en die de checklist als leidraad kunnen gebruiken.”

Ook voor minder mobiele kinderen

Buitenspeeldag is gratis en voldoende bereikbaar met het openbaar vervoer of met de fiets. Daarenboven is het ook toegankelijk voor kinderen die minder mobiel zijn. Zo is er een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig. Tot slot werd ook een rustige zone ingericht, een prikkelarm terrein voor kinderen die het wat moeilijker hebben met veel prikkels. Het aanbod is afgestemd voor kinderen van alle leeftijden: vanaf het peuter tot het zesde leerjaar.