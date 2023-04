Buitenspeeldag in Kuurne met knallend programma

De televisieschermen gingen op woensdag 19 april in heel Vlaanderen even op zwart en de tablets werden uitgeschakeld want het was opnieuw Buitenspeeldag. Ook in Kuurne.

Elk jaar doet Kuurne mee aan de jaarlijkse Buitenspeeldag. De eerste woensdag na de paasvakantie voorzien de jeugddienst een knallend programma. Dit jaar was de buitenspeeldag niet, zoals gewoonlijk, in het sportpark maar in de Molenwijk, aan de Sint-Pieterskerk. De hele Molenwijk werd verkeersvrij gemaakt voor 900 meter buitenspeelplezier. De kinderen konden op ontdekking gaan langs tal van activiteiten en uitdagingen.

Het werd een speciale editie voor 900 jaar Kuurne met verschillende challenges rond het getal 900: 900 keer haasje over, een hinkelpad van 900 meter, het reuzegrote 900 logo inkleuren, 900 handafdrukken op een groot spandoek en nog zo veel meer.

Er waren ook spelen uit de tijd van toen: hinkelen, gekke fietsen, bikkelen, minigolf, rokkenvoetbal en kop van jut en er was zelfs een heuse minigolf.

Er waren alleen maar glunderde kindergezichtjes te zien en er kwamen ook een pak jongeren langs om de challenges uit te voeren. (ADM)