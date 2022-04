Buitenspeeldag in Koekelare moet jongeren van achter hun computer en smartphone weghalen

Op woensdag 20 april vindt op het Domein De Mote in Koekelare de Buitenspeeldag plaats. “Het is voor ons de eerste editie en we willen hiermee de jongeren tot 12 jaar van achter hun computer halen en van hun smartphone weghouden”, benadrukt schepen Jan Lievens (Open VLD), bevoegd voor jeugd en sport.

In heel Vlaanderen worden gemeenten opgeroepen om deel te nemen aan deze Buitenspeeldag, een campagne van de Vlaamse Overheid, Ketnet, Studio 100, VTM Kids, Nickelodeon en Bataltjong.

Kinderen weg van computer

“We willen alle kinderen weglokken van voor de tv, het computerscherm, smartphone of tablet”, opent Koekelaars jeugdschepen Jan Lievens. “We willen hen naar buiten krijgen om in de gezonde buitenlucht te spelen en te ravotten.”

Vanaf 14 tot 17 uur kan iedereen terecht op speelplein De Mote. Naast de vele speeltoestellen zijn er die dag ook springkastelen, grime, stoepkrijt, go-carts en gekke fietsen. “De toegang tot dit evenement is gratis en bij regenweer gaat er in sporthal 2 een miniversie door”, vervolgt Jan Lievens.

We roepen ouders op om zelf met hun kinderen naar het speelplein te komen en zo een keileuke namiddag te beleven

“De jeugddienst zorgt voor de huur van alle materiaal en voor de begeleiding van de activiteiten. “Om dit te realiseren, doen we een beroep op de begeleiders van de plaatselijke jeugdverenigingen. Er is echter geen opvang voorzien voor de kinderen”, onderstreept schepen Lievens. “We roepen ouders en grootouders op om zelf met hun kinderen naar het speelplein te komen en zo een keileuke namiddag te beleven.”

Gratis ijsje

Alle kinderen die zich aanmelden aan het onthaal aan sporthal 1, krijgen een waardebon voor een gratis ijsje, dat af te halen is aan de sportbar De Mote. Ook het terras zal toegankelijk zijn om ouders, grootouders en kinderen van de nodige drankjes te voorzien.

Win speelgoedpakket

“Om parkeerproblemen te vermijden en om extra beweging te stimuleren, roepen we ouders op om te voet of met de fiets naar de Buitenspeeldag te komen. De kinderen die hieraan voldoen, krijgen ook nog een extra aandenken”, besluit schepen Lievens. “Wie leuke foto’s neemt en die op sociale media post met de hashtag #buitenspeleninkoekelare maakt ook nog kans op een speelpakket. De leukste foto wordt na afloop van het evenement bekendgemaakt.”

Niet getreurd als je niet aanwezig kan zijn. Op de site www.buitenspeeldag.be vind je heel wat leuke spelideeën voor thuis. Je vindt er ook het Buitenspeeldaglied en de folder voor de 1.000 uren buiten spelen-challenge. Wie behaalt die 1.000 uur per jaar? Durf jij de uitdaging aan? (Eric Vanhooren)