Buitenschoolse Kinderopvanglocatie De Sloeber bis verhuist

Vanaf de paasvakantie vormen kinderopvanglocaties De Sloeber bis en De Sloeber in Oostende samen één locatie in de Lijsterbeslaan 57-59: BKO De Sloeber. De opvang blijft gesplitst in twee leeftijdsgroepen in twee onderling verbonden gebouwen om beter op de noden van de kinderen te kunnen inspelen.

Stad Oostende organiseert op acht locaties in Oostende buitenschoolse kinderopvang voor kinderen uit het basisonderwijs. Eén van die locaties, De Sloeber bis, bevindt zich nu in een container ter hoogte van de August Vermeylenschool.

De Sloeber bis neemt afscheid van de container en verhuist naar het gebouw naast opvanglocatie De Sloeber. Beide gebouwen zijn onderling verbonden met elkaar en zullen voortaan samen BKO De Sloeber vormen. De naam ‘De Sloeber bis’ verdwijnt.

De werking blijft behouden: in het ene gebouw worden de kleuters opgevangen en in het andere gebouw de lagere schoolkinderen. Op die manier kan beter ingespeeld worden op de noden van de kinderen. Er zullen ook gemeenschappelijke activiteiten op de planning staan.

De voorbereidende werken zijn volop aan de gang. Bij de start van de paasvakantie, op maandag 3 april, wordt de locatie in gebruik genomen. Dat betekent dat ouders waarvan de kinderen nu in de Sloeber Bis opgevangen worden vanaf de paasvakantie in De Sloeber zullen terechtkunnen.

De oude ingang van De Sloeber zal niet meer gebruikt worden. Het onthaal gebeurt vanaf de paasvakantie in het nieuwe aanpalende gebouw. Het nieuwe adres van BKO De Sloeber wordt Lijsterbeslaan 57-59.