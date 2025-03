Buitenschoolse kinderopvang nu in ’t Bulscampvelt

Sinds kort heeft de buitenschoolse kinderopvang zijn intrek genomen in het nieuwe complex van ’t Bulscampvelt in Hertsberge. “Al vele maanden konden we vanuit onze ‘oude’ locatie de bouw van het nieuwe paviljoen bewonderen. En nu is het zover. Sinds enige tijd mogen we de Hertsbergse kleuters ontvangen in onze gloednieuwe stek, ons eigen plekje. We zijn ervan overtuigd dat we er opnieuw eenwarm en gezellig nest kunnen van maken waar onze kleuters zowel van de nodige rust of van actief spelplezier zullen kunnen genieten”, zegt Katia Callebert, verantwoordelijke kinderopvang Hertsberge. De oude kinderopvang en het hoekhuis worden binnenkort afgebroken en de vrijgekomen ruimte wordt voorlopig ingezaaid. (GST)