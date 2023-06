Buitenschoolse kinderopvang De Kangoeroe in Kuurne neemt nieuw gebouw in gebruik

Maandagavond is het nieuwe gebouw waarin de buitenschoolse kinderopvang van vzw De Kangoeroe huist, feestelijk geopend.

Het nieuwe gebouw bestaat uit containerunits en is op een boogscheut van het oude onderkomen van vzw De Kangoeroe gelegen. In de kinderopvang kunnen 28 kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar terecht.

Parkeergelegenheid

“Voor de realisatie van dit nieuwe prefabgebouw diende een deel van de bestaande sportruimte in de Boomgaardstraat te worden ingeruild”, vertelt burgemeester Francis Benoit.

“Een grote troef van het nieuwe gebouw is alvast dat het omgeven is door groen en werd opgetrokken op een locatie waar voldoende parkeergelegenheid aanwezig is.

Nu het nieuwe gebouw in gebruik werd genomen, kan fase twee starten en kan gekeken worden om de oude conciërgewoning, waar de kinderopvang voordien was gevestigd, te slopen.”

Hobbelig parcours

Bij buitenschoolse kinderopvang De Kangoeroe kunnen kinderen terecht op woensdagnamiddagen, snipperdagen en tijdens de schoolvakanties.

“De realisatie van dit nieuwe gebouw verliep over een hobbelig parcours”, gaat schepen van Financiën Willem Vanwynsberghe verder. “De bouw ervan duurde langer dan verwacht. Maar het resultaat mag gezien zijn. Het is een werkplek die voldoet aan alle normen en daarnaast energiezuinig is. Ook bij hittegolven zitten de kinderen trouwens veilig aangezien er in een aircosysteem werd voorzien.”

Cera Foundation

Aan het project hangt een prijskaartje van 300.000 euro. De gemeentediensten stonden in voor de omgevings- en de grondwerken.

De vzw De Kangoeroe ontving eveneens een subsidie van 2.000 euro van de CERA Foundation. Het nieuwe gebouw zal multifunctioneel worden ingezet. De vertrouwde gezichten van naschoolse kinderopvang De Kangoeroe zijn Brenda Decoutere (coördinator), Sharka Demuynck, Amber Vanrobaeys en Melissa Stael. (BRU)