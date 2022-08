Brugse jeugdschepen na SOS van Chiro Sint-Jozef: “We zoeken naar oplossing voor alle Brugse jeugd-, sport- en culturele verenigingen”

In een open brief aan het stadsbestuur van Brugge, die via Facebook gedeeld wordt, slaakt Chiro Sint-Jozef een alarmkreet. De jeugdbeweging moet 1.600 euro ophoesten aan achterstallige energierekeningen en kan dat bedrag niet betalen. De stedelijke jeugdraad pleit voor een stedelijk energiefonds en een actieplan om de Brugse jeugdbewegingen uit de energiearmoede te halen. Jeugdschepen Matijs Goderis reageert: “We zullen samenzitten met alle veertig Brugse jeugdbewegingen om een structurele oplossing uit te dokteren. Dat de stad de energiefactuur van Chiro Sint-Jozef betaalt, is geen optie. Ook sport- en culturele verenigingen hebben hetzelfde probleem, net als vele burgers…”

Enkele dagen geleden kreeg Chiro Sint-Jozef de eindafrekening voor gas en elektriciteit van Engie Electrabel. De jeugdbeweging moet 1.600 euro extra betalen. De leiding heeft naar eigen zeggen al tevergeefs aangeklopt bij het Brugse stadsbestuur en wijt de hoge factuur grotendeels aan de slecht geïsoleerde lokalen en de oude gasinstallatie. In twintig jaar is het lokaal, ondanks herhaald aandringen, nooit vernieuwd.

Jeugdraad

Chiro Sint-Jozef krijgt alvast de steun van Guillaume Ponette, voorzitter van de stedelijke jeugdraad: “Er is nood aan een structurele aanpak om deze jeugdbeweging en andere jongerenverenigingen uit de energiearmoede en financiële ellende te halen. We moeten streven naar een betaalbaar en haalbaar actieplan met duidelijk doelstellingen en indicatiemeters om de jeugdbewegingen te vrijwaren van deze ellende.”

Guillaume Ponette, voorzitter van de Brugse jeugdraad: “De stad Brugge moet een energiefonds voor de jeugdbewegingen oprichten.

“We mogen nooit vergeten dat jeugdbewegingen en jongerenvereniging op vandaag louter en alleen bestaan uit geëngageerde jongeren die zich dag in dag uit vrijwillig en met heel veel liefde inzetten voor hun vereniging.”

Energiefonds

“Op korte termijn zouden alle jongerenverenigingen die gevestigd zijn in lokalen die eigendom zijn van Stad Brugge de meerprijs van hun elektriciteits- en gasfactuur van dit jaar ten opzichte van het vorige jaar moeten kunnen recupereren bij Stad Brugge zelf. Voor jongerenvereniging die lokalen hebben die niet van Stad Brugge zijn of zelf eigenaar zijn van hun eigen lokalen moet er een lokaal jeugdwerk energiefonds worden opgericht.”

“Dit fonds dient de meerprijs van de elektriciteit en de gas factuur van dit jaar ten opzichte van het vorige jaar te betalen in de vorm van een achtergesteld overbruggingskrediet zonder interest aan te rekenen. Hierdoor ondersteunt Stad Brugge de jeugdbewegingen in nood en krijgt Brugge op middellange termijn het overbruggingskrediet terug, waardoor het voor Stad Brugge een nuloperatie wordt.”

Voor de lange termijn is de boodschap volgerns Guillaume Ponette meer dan duidelijk: “De lokalen van alle jongerenverenigingen moeten dringend, waar nodig, beter worden uitgerust en geïsoleerd worden.”

Remedie

De Brugse jeugdschepen Mathijs Goderis (Vooruit) stelt: “De Stad Brugge heeft een meerjarenplan, waarbij systematisch de jeudlokalen gerenoveerd worden. We kunnen niet alles in één jaar doen, Brugge telt veertig jeugdbewegingen. De bouw van nieuwe lokalen en de vernieuwing van verouderde lokalen verloopt volgens een plan, met prioriteiten, rekening houdend met de brandveiligheid en de energiezuinigheid. De renovatie en betere isolatie van de lokalen van Chiro Sint-Jozef, samen met het buurthuis, stond al op de planning voor het voorjaar van 2023, al lang voor hun huidige noodkreet.”

Enkele leden van Chiro Sint-Jozef. Ze leggen zich niet neer bij de situatie. © Chiro Sint-Jozef

“Brugge telt een sterk verouderd patrimonium. Dat is niet alleen zo voor jeugdhuizen, maar ook voor sportclubs en culturele accommodatie. We kunnen die panden niet allemaal in een keer aanpakken. Ook sport- en culturele verenigignen worden geconfronteerd met torenhoge energiefacturen. Brugge investeert veel geld – meer dan vele andere gemeenten – in jeugdwerk. Maar dat de Stad de energiefactuur van Chiro Sint-Jozef betaalt, is geen optie. Dan stan morgen alle andere verenigingen ook aan onze deur.”

Samen aanpakken

“Het spreekt vanzelf dat we de jeugdverenigingen niet in de steek zullen laten. Ik zal nooit toelaten dat ook maar één vereniging failliet gaat wegens torenhoge energiekosten. Ik wil binnenkort samenzitten met alle Brugse jeugdbewegingen om te overleggen hoe we samen dit probleem kunnen aanpakken.”

“Dat enkel de stad Brugge geld ophoest, kan niet. De jeugdbewegingen zullen zelf inspanningen moeten doen en manieren vinden om extra fondsen te werven. Voor Chiro Sint-Jozef hoor ik dat het feestcomité van deze Brugse deelgemeente wil helpen. Er is maatwerk nodig, geen stedelijk energiefonds, want sommige jeugdbewegingen beschikken over een spaarpotje”, aldus de Brugse jeugdschepen.

Jong N-VA Brugse Vrije heeft bij monde van voorzitter Ilse Coopman alvast twee voorstellen voor de stad Brugge: “Bezorg de jeugdbewegingen bruikbaar isolatiemateriaal en laat hen een graantje meepikken tijdens de goedgevulde Brugse najaarskalender: een toelating voor acts op massa evenementen zodat ze van passanten een centje krijgen..”

Lees ook : De open brief van Chiro Sint-Jozef