Brugse jeugdraad wil dat Stad directe democratie invoert

De Brugse jeugdraad wilt dat Stad Brugge directe democratie invoert. “Zodat kinderen en jongeren meer een stem krijgen in het beleid en dat het publiek debat kan worden opengebroken”, zegt voorzitter Guillaume Ponette.

In een open brief, gericht aan het Brugs stadsbestuur, schrijft Guillaume Ponette, voorzittrer van de stedelijke jeugdraad het volgende: “Veel kinderen en jongeren zijn niet stemgerechtigd, omdat ze nog net minderjarig zijn. Zij hebben dus geen rechtstreekse stem in het beleid.”

Impact

“Gelukkig zijn er veel jongerenorganisaties en een bevoegd schepen van jeugd die veel acties ondernemen om de behoeften en noden van deze kinderen en jongeren in kaart te brengen. Want er worden wel politieke beleidsbeslissingen genomen die over hen gaan en een impact hebben op hun dagdagelijks leven.”

“Desondanks kan de Stad nooit alle jongeren bevragen, doorgans worden bevragingen verspreid over verschillende jaren. Daardoor zijn mogelijks de behoeften en noden van de jongeren tegen dan al veranderd in onze snel veranderende wereld. Dit is jammer, omdat de kinderen en jongeren de toekomst zullen bepalen van Brugge.”

Interactie

“We moeten ons de vraag stellen of we onze lokale democratie niet moeten vernieuwen in zijn geheel en dat we niet beter directe democratie doortrekken voor de hele bevolking. Zodat er meer draagvlak en interactie wordt gecreëerd met de bevolking over bepaalde thema’s.”

“Op vandaag wordt Brugge bestuurd door kleine groep van 47 gemeenteraadsleden, 9 schepenen en de burgemeester. Die worden om de zes jaar verkozen. Het gevolg is een gesloten bestuurscultuur, waarbij nieuwe ideeën en nieuw talent niet snel genoeg doordringen.”

Directe democratie

De jeugdraad stelt daarom het volgende voor om directe democratie te implementeren in Brugge. Concreet betgekent dit het integreren van een digitaal participatieplatform voor meer burgerbetrokkenheid, zoals de Belgische tech-startup Citizenlab doet. Dit compleet participatieplatform voor gemeenten vergroot net burgerbetrokkenheid voor stemgerechtigde en niet stemgerechtigden.”

“We pleiten ook voor een invoering van een bindend referendum naar Zwitsers model. Aansluitend wensne we bij de aantreding van een nieuwe schepencollege alle diensthoofden en lokale topambtenaren, net zoals in de Verenigde Staten, opnieuw voor hun functie moeten solliciteren. Indien dit niet meteen mogelijk is wegens hun vaste benoeming, is er minstyens een evaluatie nodig, zodat de beste persoon op de beste plek zit.”

Meer diversiteit

“Ten slotte willen we dat het schepencollege meer werkt vanuit deep democracy. Dat is een inclusief besluitvormingsproces waarin je actief alle standpunten en meningen ook van de oppositie en minderheden probeert te integreren in je beleid. We streven naar meer diversiteit, maar vooral naar meer jongeren in adviesorganen en raden van bestuur, om zo direct invloed te hebben op het beleid”, aldus Guillmauime Ponette.