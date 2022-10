Brugge zal extra Vlaamse middelen gebruiken om te investeren in jongerensite Entrepot

De Brugse jeugdschepen Mathijs Goderis (Vooruit) is verheugd dat Het Entrepot een van de 44 geselecteerde projecten is die extra middelen krijgt om te investeren in jeugdinfrastructuur. De middelen zullen geïnvesteerd worden om het project ‘JoSiE’ – jongerensite Entrepot – verder uit te bouwen.

De stedelijke Jeugddienst, Jeugdhuis Comma en Het Entrepot onderzochten samen hoe ze elkaar inhoudelijk kunnen samenwerken. Onder de werknaam JoSiE (JongerenSiteEntrepot) werd een intensief traject opgestart dat in een gezamenlijk actieplan resulteerde. Het project krijgt nu financiële wind in de zeilen, nadat zowel de Vlaamse regering als Stad Brugge subsidies toekenden.

Inspraak

“We wilden van in het begin dat JoSiE een participatief project zou worden. Daarom lanceerden een grootschalige bevraging bij de Brugse jeugd”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis. “Meer dan 1000 jongeren vulden de bevraging in. Daarna volgde een hackathon om hun noden naar een meer concreet actieplan te vertalen.”

“Uit de bevraging bleek vooral dat jongeren op zoek zijn naar meer informele ontmoetingsruimte. Om daar aan tegemoet te komen willen we de subsidies aanwenden. Stad Brugge had zich al geëngageerd voor een bedrag van 100.000 euro. Daar komt nu nog eens 250.000 euro bij van Vlaanderen. Dat is een serieuze duw in de rug. Ons dossier werd zeer goed geëvalueerd en kreeg een score van 93 op 100. We zijn dan ook ongelofelijk tevreden met deze beslissing.

Drie focusgebieden

Elke euro daarvan investeren we in de Brugse jeugd. De middelen worden aangewend in drie verschillende focusgebieden: een goede basisinfrastructuur, veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren, jeuygvriendelijke buruten en speelgebieden.”

Mathijs Goderis verduidelijkt: “Eerst en vooral zijn er enkele dringende werken nodig om een zeker basiscomfort te verzekeren. Zo zullen de toiletten na 16 jaar intensief gebruik opgefrist worden en een nieuwe locatie krijgen die logischer is qua doorstroming en qua veiligheid.”

“Doordat de toiletten een nieuwe locatie krijgen, ontstaat er nieuwe ruimte die ingevuld zal worden als ontmoetingsplek. Zo kunnen we tegemoet komen aan de vraag van jongeren om een gezellige, veilige en informele plek te creëren om elkaar te ontmoeten.”

“Daarnaast willen we ook investeren in de buitensite. De bevraging gaf ook aan dat jongeren meer groen willen. We bekijken hoe we de buitensite verder kunnen ontharden, al dan niet in combinatie met recreatiezones.”

Open vergadering

De volgende stap een open vergadering met Brugse jongeren. Directeur van Het Entrepot Wannes Fremaut is blij dat de inspanningen om jongeren in het JoSiE-verhaal te betrekken ook weerklank krijgen bij verschillende overheden: “Nu begint het pas. We willen onze principes naar participatie en transparantie blijven hanteren in de volgende stappen van dit proces. Daarom organiseren we op woensdag 26 oktober een open vergadering, waarin we onze plannen uit te doeken doen. Alle jongeren zijn welkom om tijdens die vergadering mee te brainstormen, ons feedback te geven en de goede richting aan te geven.”

Meer info over de open vergadering: https://hetentrepot.be/event/open-vergadering/