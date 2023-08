Brugge wil kwetsbare jongeren weerbaarder maken met project ‘de tocht naar de held in jou’

Brugge wil kwetsbare jongeren weerbaarder maken. Samen met CGG Noord-West-Vlaanderen wordt hiervoor het project ‘de tocht naar de held in jou’ opgezet. De doelgroep is jongeren die wonen of naar school gaan of werken in Brugge – de leeftijdscategorie van 16 tot 23 jaar.

“Weerbaarheid en veerkracht zijn essentieel om uit te groeien tot stabiele volwassenen, en belangrijke beschermende factoren in het voorkomen van problematisch middelengebruik”, zegt schepen van Jeugd en Preventie Mathijs Goderis.

Groepsaanbod

“In het werken met jongeren stelt men vast dat deze vaardigheden vaak onvoldoende ontwikkeld zijn. Het durven opkomen voor jezelf of herbeginnen na een tegenslag is niet zo vanzelfsprekend. Het CGG Noord-West-Vlaanderen en Stad Brugge bieden daarom vanaf september een nieuw groepsaanbod aan: ‘de tocht naar de held in jou’.”

“In deze ervaringsgerichte reeks van acht sessies werken jongeren rond weerbaarheid en brengen ze de held in zichzelf naar boven. Aan de hand van drama en creatieve oefeningen wordt gewerkt rond: identiteit (wie ben ik?), grenzen (hoe voelt dat?), communicatie (hoe laat ik dat zien en horen?).

“De reeks wordt afgesloten met een toonmoment. Jongeren kunnen hiervoor vrienden en familie uitnodigen. Dit proces is een oefening in zich durven tonen, uit de comfortzone stappen, in verbinding eigen kracht voelen en (de held in jou) laten zien. Dit aanbod kadert binnen de conventie–POEL.”

Spel

Stad Brugge speelt daarnaast nog in op het verhogen van weerbaarheid van jongeren door het spel ‘Het pad der 7 grenzen’ voor het secundair onderwijs, in samenwerking met het JAC. Bovendien werd er in 2023 in samenwerking met VIVES spellenlab een gratis workshop georganiseerd voor professionals over hoe je spelenderwijs de weerbaarheid van jongeren kan verhogen.

Op 21 april 2024 vindt de tweede editie hiervan plaats. Het inzetten op weerbaarheid ter preventie van problematisch middelengebruik kadert binnen het Drugbeleidsplan Brugge 2021-2025.

Info: www.brugge.be/tocht-naar-de-held-in-jou