Brugge viert Dag en Nacht van de Jeugdbeweging

Op vrijdag 21 oktober viert Brugge de Dag van de Jeugdbeweging. Een feestdag voor de om en bij de 6.200 kinderen en jongeren die lid zijn van een Brugse jeugdbeweging. “Het moment om die dag trots je uniform aan te doen naar school of werk en er een onvergetelijke dag van te maken”, aldus schepen voor Jeugd Mathijs Goderis.

Wie zijn uniform aantrekt, wordt trouwens op een ontbijt en een feestje onthaald. “Tussen 6.30 uur en 8.15 uur delen we op de Balkonrotonde boterkoeken, fruitsap en een beker chocomelk uit aan iedereen die in uniform langskomt. Een goede basis om de dag te starten”, weet de schepen.

Special guest, ludieke act en fuif

Vorig jaar kon de Dag van de Jeugdbeweging voor het eerst opnieuw fysiek doorgaan na corona. “Ook dit jaar is onze knaldrang groter dan ooit. Daarom is deze editie van de Dag van de Jeugdbeweging geen gewone editie. Dit jaar vieren we de Dag van de Jeugdbeweging met een special guest: Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob. Zij zullen ervoor zorgen dat deze editie onvergetelijk wordt”, luidt het.

Er is ook een special act voorzien. “Vorig jaar zong ik samen met de burgemeester het Brugs volkslied. We zorgen straks opnieuw voor een special act, maar behalve dat het weer ludiek zal zijn, mag ik er niets over kwijt.”

Ook nog meegeven dat de YOUCA-studenten (Youth for Change and Action) op donderdag 20 oktober zullen meehelpen om het feestterrein aan het Station op te bouwen. Het loon dat ze verdienen, gaat naar een goed doel in het Zuiden.

En naast de Dag van de Jeugdbeweging is er ook de 13de editie van de Nacht van de Jeugdbeweging. Tickets voor deze fuif, die plaatsvindt in Het Entrepot, zijn online te koop. Dit evenement is 16+. (CGRA)