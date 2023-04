Brugge verleent jongeren inspraak via game: “Dit speelt helemaal in op hun leefwereld”

Hoe kunnen kinderen en jongeren inspraak krijgen in lokale beleidskeuzes? Het is een uitdaging waar veel beleidsmakers zich vragen over stellen. Op verzoek van de Stad Brugge ontwikkelde het digital agency Bits of Love samen met hogeschool VIVES een game die een online bevraging omvat over hoe Brugse kinderen en jongeren hun stad ervaren. En dat blijkt een succes! Tot nu toe hebben al meer dan 80 procent van de 12-jarige Brugse scholieren de bevraging “Bruggebaas” ingevuld. “Dit bewijst dat we door games op een educatieve manier in te zetten jongeren echt een stem kunnen geven”, stelt Jessica Kellner, managing partner bij Bits of Love.

Veel steden en gemeenten worstelen vandaag met de vraag hoe ze jongeren kunnen bereiken en betrekken bij het beleid. Ook voor de Stad Brugge, die kindvriendelijkste stad wil worden, is het een uitdaging. Met Bruggebaas vond ze een oplossing om de inspraak op een vernieuwende manier te organiseren. “Met dit project kunnen kinderen en jongeren op een leuke en speelse manier aangeven waar ze wakker van liggen en wat ze zouden veranderen als zij zelf de baas zouden zijn. We geven hen als het ware een megafoon die hun stem tot in het stadhuis laat klinken”, stelt Jessica Kellner.

Inclusief verhaal

Het concept en de strategie achter het online platform Bruggebaas werd ontwikkeld door het digital agency Bits of Love, in samenwerking met het expertisecentrum sociale innovatie van hogeschool VIVES. “We hebben ons gebogen over de vraag hoe we jongeren warm konden maken om hun mening te geven en hoe we daar op een toffe manier inzichten uit konden halen. Door het bundelen van onze krachten met VIVES kwamen we tot een bevraging die echt aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Wij zorgden dan weer voor de visuele vertaling tot een aantrekkelijke game, die ook voldoende inclusief was, om een zo groot mogelijke doelgroep te boeien.”

“In het voortraject hebben we een aantal jongeren als co-onderzoekers betrokken, zodat zij konden aangeven welke thema’s ze zelf belangrijk vonden. Immers, een inclusief verhaal vereist niet alleen een creatieve vraagstelling, maar je moet ook opletten op de terminologie”, vult Jesse Vrielynck, onderzoeker bij VIVES aan. “En omwille van de beschikbaarheid van laptops in de meeste scholen besloten we ook vrij snel om de bevraging klassikaal te houden. Dat geeft leerkrachten de mogelijkheid om extra duiding te geven, wat voor jongeren met diverse achtergrond erg waardevol is.”

Laagdrempelig

Dankzij deze laagdrempelige aanpak is Bruggebaas uitgegroeid tot een succesverhaal. “Op een jaar tijd heeft meer dan 80 procent van alle Brugse 12-jarigen de bevraging ingevuld. Een onverhoopt succes. Bij de 18-jarigen ligt het cijfer lager, maar is een respons van 60 procent ook een sterk resultaat ”, vervolgt Jessica. “De stad zal nu samen met de onderzoekers de data interpreteren om vervolgens het beleid nog meer op de verwachtingen van jongeren af te stemmen.”

Een van de scholen die erg positief is en ook in de toekomst zijn medewerking wil verlenen, is De Boomhut uit Sint-Andries. “We werden al van bij de start bij dit initiatief betrokken en stellen vast dat alle leerlingen unaniem positief zijn over de game”, vertelt leerkracht Evy Buffel. “Bruggebaas is dan ook veel meer dan een enquête. Het speelt resoluut in op de leefwereld van onze jongeren. En door spelenderwijs vragen te stellen en hen ervoor te belonen krijgen ze bovendien het gevoel dat er met hun bevindingen ook effectief iets gedaan zal worden. Voor steden en gemeenten die aan kinderparticipatie willen doen vind ik dat deze vorm van enquêteren de standaard zou moeten worden.”