Brugge pakt als eerste stad in Vlaanderen uit met een app om studenten met elkaar te verbinden

Brugge pakt als eerste stad in Vlaanderen uit met een zelfgemaakte app om studenten met elkaar te verbinden! Vanaf dit academiejaar kunnen de meer dan 10.000 Brugse studenten het volledige vrijetijdsaanbod voor studenten raadplegen in een gloednieuwe StudentApp. Via deze webapp kunnen ze ook afspreken met vrienden of medestudenten met dezelfde interesses leren kennen.

Schepen van Jeugd en Brugge studentenstad Mathijs Goderis legt uit: “Sedert de eerste lockdown waren we met Brugge Studentenstad al op zoek naar een online platform om studenten in contact te brengen met elkaar. Geen enkele applicatie voldeed aan onze verwachtingen.”

Gebundelde krachten

Ondertussen centraliseerden de stuvo’s van VIVES en Howest in Brugge hun sportaanbod in een zelfgemaakte app. Zo’n gezamenlijk sportprogramma is kostenefficiënt en met gebundelde krachten konden ze een breder aanbod ontwikkelen. Bovendien stimuleert het studenten van beide hogescholen om samen te gaan sporten.

“We vonden dit initiatief heel interessant en zo rees het idee om deze webapp samen verder uit te bouwen op maat van onze studentenpopulatie”, vervolgt Mathijs Goderis. “Met Brugge Studentenstad investeerden we dan ook €10.000 in de StudentApp 2.0. die dit academiejaar gelanceerd wordt. We breiden uit, zowel qua doelgroep, inhoud, locatie als contactmogelijkheden.”

“Alle hoger onderwijsstudenten in Brugge, zelfs internationale studenten of studenten van het Europacollege, kunnen de app gebruiken want ze is tweetalig. Ook andere studentensteden zoals Kortrijk, Oostende, Torhout, Roeselare en Oudenaarde sprongen reeds op de kar of toonden interesse.”

Recreatief aanbod

Naast het sportaanbod vinden studenten er ook een recreatief aanbod. Dat kan gaan om initiatieven van de hoger onderwijsinstellingen zelf, maar ook cultuuraanbod, activiteiten van studentenclubs en evenementen van Brugge Studentenstad die open staan voor alle studenten in Brugge. Ook het welzijnsaanbod van VIVES en Howest (Psywest) wordt via de app ontsloten.

Ook de hoger onderwijsinstellingen zelf zijn blij met dit aanbod. “Kortrijk en Brugge zijn bruisende studentensteden en het is belangrijk dat studenten vlot het uitgebreide aanbod aan ontspanningsmogelijkheden kunnen ontdekken.”, zegt Frederik D’hulster, algemeen directeur Howest.

Onmisbaar

“Hoewel we merken dat jongeren het liefst een laptop gebruiken bij het studeren, doen ze verder bijna alles via hun smartphone. Een tool die hen snel op de hoogte brengt van sport- en vrijetijdsactiviteiten is dus onmisbaar. Door StudentApp in samenwerking met de dienst Studentenvoorzieningen te ontwikkelen, sluit de applicatie bovendien perfect aan bij de leefwereld van onze studenten.”

“Onze Howest STUVO-medewerkers staan dagelijks met die doelgroep in contact en begrijpen daardoor uitstekend waar deze jongeren behoefte aan hebben. Dat vertaalt zich in een praktische tool volledig op maat van wie in West-Vlaanderen studeert.”, aldus de hogeschooldirecteur.

Laagdrempelig

“Dit is een heel mooi én laagdrempelig initiatief naar de studenten toe, vooral ook omdat het werd ontwikkeld door de diensten studentvoorzieningen van beide hogescholen”, vult Maria De Smet, waarnemend directeur bij VIVES. “De app is dus uniek in zijn soort. De afgelopen drie jaar was dit om hun sportaanbod naar de studenten te ontsluiten maar dit werd intussen uitgebreid naar alle activiteiten voor studenten. En dat niet alleen in Brugge en Kortrijk maar ook voor onze studenten op de campussen Oostende, Torhout en Roeselare.”

“Het wordt dus een provinciaal gebeuren. Naast het sportaanbod vinden studenten er ook een competitief, recreatief en welzijnsaanbod terug. Opzet is verbinding te creëren tussen studenten en hen aan te moedigen om te ontspannen, cultuur te beleven, te bewegen en te ontmoeten…” aldus Maria De Smet.

Registratie

Intussen hebben, vier weken na academische opening, in Brugge al 1.580 tudenten zich geregistreerd op app.studentapp.be. Het gaat om 10 studenten van ZoWe Verpleegkunde, 82 van het Europacollege, 128 van KU Leuven campus Brugge, 540 van VIVES campus Brugge en 820 van Howest campus Brugge.

Naast het aanbod van de hoger onderwijsinstellingen, publiceerden de Brugse studentenclubs al 36 activiteiten die openstaan voor alle studenten, dus ook voor niet-leden. Ook over de 14 activiteiten van Brugge Studentenstad de komende maanden, vinden de studenten alle info terug in de app. Er zijn ook al vier actieve communities, chatgroepen van studenten met dezelfde interesse: joggen, basketbal, voetbal en volleybal.

Deze app is een PWA (Progessive Web App), wordt niet gedownload via de stores maar moet je naar surfen via app.studentapp.be. Je kunt de url daarna makkelijk op het startscherm van je iPhone of Android gsm toevoegen, dan werkt het als een app.