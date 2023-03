Brugge lanceert campagne ‘100 procent op 100 dagen’ voor de laatstejaars leerlingen

Stad Brugge lanceert de campagne ‘100 procent op 100 dagen’. Op vrijdag 10 maart vieren de Brugse laatstejaars leerlingen hun honderd dagen. Met die campagne hoopt jeugdschepen Mathijs Goderis dat het feestgedruis verstandig en respectvol zal verlopen.

“We willen dat de honderd dagen een leuk feest blijven voor alle laatstejaars van de verschillende middelbare scholen in Brugge”, stelt de Brugse jeugdschepen. De affichecampagne zet in op het gebruik van de openbare toiletten, de vuilnismanden, voldoende water drinken, respect voor elkaar en de omgeving. Bovendien hoopt Mathijs Goderis (Vooruit) dat het nachtlawaai beperkt wordt tot een minimum.

Duidelijke boodschap

“We geven een duidelijke boodschap: feesten mag en kan in Brugge, maar met respect voor iedereen. Er is een goede samenwerking met de Brugse secundaire scholen, onze affiches worden in de klassen opgehangen. Diezelfde beelden zullen te zien zijn in de uitgaanscafés. De campagne wordt op die manier duidelijk gecommuniceerd.”

Via de scholen zullen de ouders ook een brief ontvangen, waarbij vanuit de stad enkele richtlijnen worden meegegeven. “We vragen extra aandacht voor het geldende glasverbod in de uitgaansbuurt. Dit start op donderdag om 22 uur. We roepen alle scholieren op om deel te nemen aan onze campagne. Voor iedereen een aangename feestnacht, dat is het doel. Laten we daar allemaal samen voor zorgen”, aldus schepen Mathijs Goderis.