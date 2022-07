Brugge financiert kamptransport van 43 jeugdbewegingen deze zomer

In de zomerperiode gaan weer heel wat Brugse jeugdverenigingen op kamp. KSA Sint-Kruis & Male is er alvast helemaal klaar voor. Ze vertrekken met vier groepen van 1 juli tot en met 10 juli op kamp naar Pepingen in Vlaams Brabant. In totaal gaan honderd kinderen mee op kamp. De Brugse jeugdschepen Mathijs Goderis (Vooruit) hielp hen al het materiaal inladen in een vrachtwagen.

“We laden de vrachtwagen in om al het materiaal te versjouwen naar onze favoriete kampplek in Kasterlee. En er moet heel wat materiaal mee. Tafels, banken, sjorbalken, zetel, kookgerief, koelkast en diepvries, valiezen, spelmateriaal, tenten…! Alles wat nodig is om er een onvergetelijk kamp van te maken!”, vertellen Isabeau Arts en Heleen Van Houcke van KSA Sint-Kruis & Male.

Sjorbalken

“Een kamp is een hele organisatie en het is altijd plannen om al het materiaal (sjorbalken, tenten, decoratiemateriaal…) op de kampplaats te krijgen. Stad Brugge zet zich daarom jaarlijks in om de jeugdverenigingen die dit wensen gratis kampvervoer aan te bieden. Zo zorgen we ervoor dat meer dan 3.500 kinderen en jongeren een machtig kamp beleven”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

“In totaal gaan er deze zomer nog 42 jeugdbewegingen op kamp, van CHIRO’s, KSA’s tot het Jeugd Rode Kruis van Brugge. De firma Locatrans uit Olsene heeft deze zomer iets meer dan 90 ritten voor de boeg. In totaal goed voor ongeveer 42.000 km, wat ongeveer een reis rond de wereld is, en meer dan 1.000 uren rijplezier.”

Kamptransport

“In Brugge dragen we ons jeugdwerk een warm hart toe en soms spreken daden luider dan woorden. Vanuit Stad Brugge investeren we 107.000 euro om het kamptransport te organiseren en ervoor te zorgen dat al het nodige materiaal goed aankomt en terug thuiskomt.”

“Ik wens alle jeugdbewegingen en kinderen een machtige zomervakantie en zotte kampavonturen toe waar ze nog jaren over kunnen navertellen!”, aldus Schepen van jeugd Mathijs Goderis.