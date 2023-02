Brugge bevraagt jeugd via game ‘Bruggebaas’

Brugge viert dit jaar zijn vijfde verjaardag als kind- en jongerenvriendelijke stad. De voorbije jaren investeerde het stadsbestuur al heel wat voor de Brugse kinderen en jongeren. “Vanaf dit jaar schakelen we zelfs nog een versnelling hoger”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

“We willen kinderen en jongeren echt een stem geven en betrekken bij de beleidskeuzes die de Stad maakt. Het is de bedoeling dat we te weten komen hoe kinderen en jongeren Brugge ervaren en waar ze wakker van liggen. Wat ze misschien zouden veranderen indien ze zelf baas van Brugge zouden zijn.”

In maart krijgen alle kinderen en jongeren uit het zesde leerjaar en het zesde middelbaar een stem met de lancering van het project ‘Bruggebaas’.

Eerste stad

Met de ontwikkeling van deze game is Brugge de eerste stad die kinderen en jongeren actief en structureel een stem geeft in het beleid van de Stad. ‘Bruggebaas’ is geen saaie vragenlijst. Het is een vragenlijst op maat van kinderen en jongeren, opgebouwd als een game, waarbij ze op een leuke en speelse manier antwoorden op vragen. Op die manier is het voor de kinderen en jongeren een leuke ervaring is om deel te nemen. (PDC)