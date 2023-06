Bruce (10) is Kinderkrak in Ichtegem

Bruce Ramboer (10) woont met zijn ouders Bjorn Ramboer en Kirby Knockaert in de Sint-Amandusstraat. Hij gaat naar school in VBS De Schatkist in Ichtegem en doet aan karting. Bruce won vorig jaar als jeugdsporter de Ichtegem Inspireert-award 2022 en hoopt nu ook goed te scoren. Maar de concurrentie is groot en op zijn school zit er met Jana Casteleyn nog een serieuze kanshebber op de titel van Kinderkrak 2023. “Ik gun het Jana ook, hoor, als ze wint”, lacht Bruce.

In West-Vlaanderen zijn er drie kartbanen. Bruce is lid van Racing Team Claude Bal in Pittem. En hij heeft al een aardig palmares bijeen gereden. “Ja, ik kart één jaar en ik mag zeker niet klagen. Maar ik weet ook dat ik nog heel veel moet leren. Daarom rijd ik dit jaar het hele Franse kampioenschap. Daar is de concurrentie groter dan bij ons en zijn er ook veel meer races.”

“Ik voel me vereerd dat ik genomineerd ben. Zo word ik een beetje bekend en dat is goed voor de kartsport in ons land. Als ik win, ga ik mijn best doen om hier in Ichtegem een oefenracebaan te krijgen. Ik ben er zeker van dat dat nog meer jongeren zal aantrekken.” (EV)

