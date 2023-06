Brouwerspark heeft nieuwe speelzone

Een indrukwekkende glijbaan, een stevig verankerde trampoline en vooral heel wat verzekerd speelplezier. In het Brouwerspark werd de gloednieuwe speelruimte voor kinderen ingehuldigd, waarmee Menen duidelijk koers zet in de richting van een kindvriendelijke stad.

“Een echte eyecatcher!” Zowel de burgemeester als de schepenen nemen hetzelfde woord in mond wanneer ze het volledig nieuwe speeltoestel in het Brouwerspark zien. De term is niet eens gelogen want het geheel is een indrukwekkende constructie geworden. Twee torens, een grote glijbaan, een klimmuur, stevige schommels en ook een trampoline die volledig naar de meest strikte normen werd gebouwd. Het Brouwerspark kan zich op die manier meteen als één van de meest kindvriendelijke plekjes in de grensstad gaan profileren.

“De speelzone kwam er na een grondig participatietraject, iets waar de stad stevig op inzet”, liet schepen van participatie en jeugd Kasper Vandecasteele weten. “De nood aan dergelijke ruimte was groot want we zitten hier in de nabijheid van 2 lagere scholen en heel wat woningen met beperkte buitenruimte. Hoewel de iets oudere jeugd hun energie meer dan voldoende kwijt kan in het nabijgelegen Park Ter Walle, was er voor de kinderen tot 12 jaar niet echt veel aanbod. Daar komt nu verandering in en die verandering is geen kwestie van enkele lukrake keuzes. We vroegen de mening van bijna 400 kinderen, waarbij ze hun fantasie de vrije loop mochten geven. Wilden ze een speeljungle of een kasteel? Hadden ze graag schommels of mochten er andere toestellen staan? Zo kwamen we tot dit geheel, een oerdegelijke constructie waar de kinderen zich volledig kunnen laten gaan. De Menenaars mogen hun stem laten horen wanneer we spreken over het invullen van de publieke ruimtes en daar horen de kinderen ook bij.”

Het project kwam met een prijskaartje van 100.000 euro en maakt deel uit van een groter geheel. Het stadsbestuur keurde eerder een injectie van 620.000 euro goed om in iedere uithoek van Groot-Menen voldoende speel- en beweegtoestellen te voorzien.