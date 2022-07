Britt Van de Velde (19) klaar voor zomerkamp Chiro Waregem

Met de zomerkampen in het vooruitzicht komen de hoogdagen er aan voor de jeugdverenigingen. Ook Chiro Waregem Centrum maakt zich op voor een tiendaags verblijf in Antwerpen. Al is groepsleidster Britt Van de Velde (19) er niet gerust in nu KSA Waregem zijn kamp moest afbreken door corona. “Hopelijk blijven we er van gespaard.”

Britt Van de Velde is één van de vier groepsleid(st)ers van de grootste jeugdvereniging van Waregem. Ze is iemand die er honderd procent voor gaat, ook al moet ze de verantwoordelijkheden in het jeugdwerk combineren met studies bestuurskunde en publiek management aan de UGent.

Veel studenten houden zich ver van grote engagementen als ze naar de universiteit gaan. Daar draai jij je hand niet voor om.

“Ik doe het dan ook allebei graag. Chiro Waregem Centrum is een belangrijk stuk van mijn leven en in de weekends ben ik bijna twee volledige dagen in onze lokalen aan de Zuiderlaan te vinden. Ook tijdens de week moet ik nog dingen regelen, maar dat vind ik niet erg. Doordat ik erg gestructureerd in het leven sta, weet ik dat zonder veel problemen te combineren met mijn studies. Ik heb echt nog voldoende tijd over om mijn cursussen bij te houden. Dat doe ik nauwgezet om onaangename verrassingen op het einde van het academiejaar te vermijden. Ik slaag er zelfs nog in om op donderdagavond iets te gaan drinken aan de Overpoort in Gent.” (lacht)

Over drank gesproken. Vier Waalse burgemeesters maakten duidelijk dat er bij hen een alcoholverbod is voor jongeren op kamp. Goed idee?

“Neen, ik vind dat geen goede beslissing en ik ben blij dat wij daar niets hebben vastgelegd. Als er jeugdleiders in de fout gaan, moet er met hen gesproken worden. Nu moeten de goeden het met de slechten bekopen. Wat bereik je daar mee? Jeugdverenigingen die het niet al te nauw nemen met regels, kunnen uitwijken naar een andere kampplaats waar de overheden minder streng zijn.”

“Wat ik hier mis? Een danscafé waar jongeren kunnen feesten!”

Begrijp ik hieruit ook dat je niet het voorbeeld zal volgen van Chiro Dadizele die al zestig jaar lang alle alcohol bant op kamp?

“Neen dat zijn we zeker niet van plan. Ik vermoed dat het dan een heel stuk moeilijker wordt om jongeren te overtuigen leiding te nemen op kamp. Jonge leiders en leidsters die een deel van hun vrije tijd opofferen om kinderen een mooi kamp te bezorgen, mogen toch ook wel wat plezier beleven. Kijk, ik begrijp de bezorgdheden van ouders dat ze hun kroost veilig op kamp willen zien gaan en wij gedragen ons ook verantwoordelijk met duidelijke regels. Dat wil zeggen dat we overdag geen bier of wijn drinken, maar dat we wachten tot de kinderen in bed zitten. Het is ook niet zo dat we ons daar stiepelzat drinken op kamp. Bovendien is er altijd minstens ook één persoon die bob is en nuchter blijft zodat hij of zij kan optreden als er zich iets zou voordoen.”

Alsof jeugdverenigingen zich dezer dagen niet al genoeg moeten verantwoorden, is er dan ook nog corona dat opnieuw de kop opsteekt.

“Inderdaad en ik ben er zelf ook niet helemaal gerust in. Ik hoop dat ons kamp goed verloopt en daarom zijn we nu een coronanoodplan aan het opstellen voor het geval we ook met besmettingen te maken krijgen. We nemen alleszins sneltesten mee, vragen ook dat elk lid één mondmasker bij heeft en hebben een team van vier leid(st)ers met een medisch profiel zodat we – indien nodig – snel kunnen ingrijpen. Hopelijk zal achteraf blijken dat we overdreven bezorgd waren.”

Ik vermoed dat in bubbels werken geen alternatief is, zoals jullie vorig jaar nog verplicht waren om te doen. Was dat erg vervelend?

“Dat was heel erg lastig voor de leiding. Er waren twee groepen en die hadden, op de kleinsten na, geen onderling contact. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld in onze leidingsbar een touw was gespannen in het midden, een veiligheidszone die er voor zorgde dat beide groepen op minstens twee meter afstand van mekaar bleven. In de refter golden dezelfde regels. De verbondenheid, die zo eigen is aan een zomerkamp, hebben we daardoor volledig gemist. Hopelijk moeten we nooit meer op die manier op kamp gaan.”

Woon je graag in Waregem of wil je na je studies toch uitwijken naar Gent, waar je nu op kot zit?

“Waregem is voor mij perfect qua omvang en inwonersaantal. Er is ook elke week wel wat te doen. Ik woon hier dus graag en vermoed dat ik hier ook altijd zal blijven. In Gent zit ik wel graag op kot, al vind ik de stad soms wat te groot en zou ik er niet kunnen wonen.”

Zijn er ook puntjes van kritiek op Waregem?

“Dat er hier geen danscafé is waar de jongeren eens goed kunnen feesten en drank kopen aan democratische prijzen, mis ik wel. Willen we ons uitleven, dan moeten we naar fuiven gaan van andere jeugdorganisaties. Al zijn die er niet elke week. Er mag dus best wat meer gebeuren voor de jongeren.”