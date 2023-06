Brit (13) is Kinderkrak in Wingene

De Wingense Brit Van Tatenhove is blij verrast met Kinderkrak-titel die ze kreeg voor haar prima prestaties in de motorcross. “Momenteel loop ik school in Heilig Kindsheid in Ardooie en volgend schooljaar kies ik voor de richting Economie. In mijn vrije tijd heb ik één grote passie en dit is de motorsport. Mijn twee opa’s waren ooit in de ban van de motorcross, mijn papa Erwin volgde en nu is het de beurt aan zijn drie kinderen. Want ook mijn broers Nate en Seth doen aan motorcross.”

Brit is lid van M.C. Hulstlo in Beernem. “Ik kende een boeiende start bij de Mini-Ladies en reed daar mee bij de 14-jarigen op een kindermoto 85CC. Ik werd toen zelfs kampioen. Mijn mama Vicky Depauw was toch wel verrast; zij dacht dat ik als tenger meisje nooit aan motorcross ging doen maar gelukkig deed ik het wel.” “Sinds dit jaar ben ik doorgestroomd naar de Ladies en rij ik mee in open klasse. Alle leeftijden door elkaar komen aan bod. Ik ben de jongste van de groep. Intussen rijd ik met een volwassen moto 125CC. Ik ben alvast fier op mijn vijfde plaats die ik onlangs behaalde. Mijn toekomstdroom is om ooit eens op het grote podium te staan. Ik droom er ook van om later af en toe mee te rijden tussen de echt motorboys”, lacht Brit. (NS)

