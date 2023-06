Briek (14) is Kinderkrak in Hooglede

Briek Vandevyvere (14) is wielerfanaat en gepassioneerd bezig met het maken van stop-motionfilmpjes. “Dat is begonnen toen ik in het derde leerjaar een cursus ‘animatie’ volgde aan het SASK in Roeselare. Samen met mijn papa ga ik af en toe naar de wielerkoers of volg ik die op tv. Kort na de lessen aan het SASK kwam ik op het idee om zo’n animatiefilmpje te maken van wat ik zag tijdens de koers. Ik kreeg van mijn mama mijn eerste setje miniatuurfietsen en zo begon ik aan mijn allereerste filmpje. Ik plaatste dat op YouTube en het werd vooral bekeken door mijn vrienden en familieleden. Vandaag speel ik valpartijen, memorabele momenten en grappige gebeurtenissen uit de wedstrijd na”, vertelt Briek.

Ondertussen heeft hij meer dan 2.500 volgers op TikTok en een goed filmpje krijgt gemiddeld 66.000 likes. Dat zelfs Carl Vannieuwkerke hem volgt en dat zijn filmpjes door coureurs gedeeld worden, vertelt hij erg bescheiden. Wanneer ik hem volg naar de kamer waar de filmpjes tot stand komen, besef ik welk engelengeduld Briek moet hebben. “‘Ik neem gemiddeld 700 foto’s voor één filmpje wat ongeveer neerkomt op een volledige dag werk. Ik mag sinds kort ook alleen naar kleinere koersen gaan kijken en dan film ik de jonge renners en plaats dat online. Een filmpje van Briek kan je bekijken onder de naam cycling_briek. (EVG)

