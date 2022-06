Briek (11) is Kinderkrak in Knokke-Heist

Briek Torresan uit Knokke-Heist toont zich ondanks zijn motorische en mentale beperking erg moedig en welgemutst. Door een aandoening, die zo zeldzaam is dat er zelfs geen naam voor bestaat, kan hij moeilijk spreken en stappen, maar toch trekt hij elke dag met frisse moed naar de school voor buitengewoon onderwijs Noordveld in Brugge. “Zijn eerste schooldag, toen hij zes jaar oud was, was echt een mooi en emotioneel moment”, weet zijn mama Elke De Bree nog. Elke was enkele jaren terug nog Krak van Knokke-Heist voor haar inzet voor goede doelen. Briek volgde lange tijd twee keer per week in Antwerpen een therapie met een robotpak. Bedoeling is dus om hem geleidelijk aan zelfstandig te laten stappen. “We zijn gestopt met die sessies met het robotpak omdat we er alles hebben uitgehaald wat erin zat”, zegt Elke. “Het is zeker de moeite waard geweest, want intussen kan hij toch wel al een aardig stukje zelfstandig stappen. Zeker als het is om iets leuks te doen, kan hij goed stappen. (lacht) Voor langere afstanden gebruikt hij wel nog een rolstoel en we hebben een speciale fiets waar hij kan mee trappen en ik aan het stuur zit.” Ook broer Warre (9) maakt deel uit van het gezin en Elke geeft hem ook de nodige aandacht. “Warre is echt heel lief en behulpzaam voor zijn oudere broer. Hij gaat fantastisch om met de situatie en helpt hem vaak in het dagelijkse leven.”

