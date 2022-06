Brent (15) is Kinderkrak in Brugge

Brent Deklerck (15) uit Sint-Andries, vierdejaars sport aan het VHSI, is in november 2021 in Azerbeidzjan wereldkampioen ‘dubbele mini trampoline’ bij de juniores geworden. Vorige maand werd hij in diezelfde discipline opnieuw Belgisch kampioen.

Waarom hij voor deze sport koos? “Mijn mama heeft mij als driejarige naar het Jan Breydelstadion gestuurd voor kleuterturnen. Nadien werd ik lid van turnkring Rust Roest en zo ging de bal aan het rollen.”

“Hoewel ik zestien uren per week trainde, dacht mijn trainer dat ik op mijn negende onvoldoende gemotiveerd was om later een goede junior en senior te worden. In diezelfde periode werd ik geopereerd aan mijn pols. Ik ben toen overgeschakeld naar trampolinespringen, wat turners vaak doen als technische oefening. Inmiddels ben ik al meerdere keren Belgisch kampioen in de twee disciplines.”

EK en WK

“Mijn droom? Leraar LO worden én goed presteren op het EK in Rimini en het WK in Bulgarije. Vorig jaar hebben we een spaghettiavond georganiseerd om die dure reizen deels te kunnen bekostigen. En misschien de Olympische (Jeugd)Spelen? Tot nu toe heeft nog geen enkele Belgische turner de limiet voor de Spelen behaald.”