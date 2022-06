Brent (12) is Kinderkrak in Damme

Dammenaar Brent Ronse uit Den Hoorn mag zich een multisportentalent noemen. Fietsen, lopen, joggen…: Brent doet het allemaal en dan nog eens bijzonder succesvol ook. Ook papa Jurgen Ronse is erg sportief en bewijst zich vooral op de fiets.

Vooral in het lopen – zowel veldlopen als lopen op de weg – weet Brent zich te onderscheiden. “In het najaar van vorig jaar en in het voorjaar van dit jaar won ik in mijn leeftijdscategorie alle wedstrijden waaraan ik deelnam”, zegt Brent. “De recentste overwinning was Damme-Brugge-Damme enkele weken geleden.”

Brent fietst ook bij de Koninklijke Veloclub Meetjesland en voetbalt bij KFC Damme, waar hij nu eens de nummer 10-positie inneemt en dan weer als rechtsvoor fungeert. In het voetbal is hij niet de grote topscorer, maar volgens papa Jurgen staat hij toch stevig zijn mannetje.

“Ik ben met voetballen begonnen toen ik drie jaar oud was. Hoewel lopen de sport is waar ik het meest in uitblink, is voetbal toch mijn favoriete sport. Ik doe het al het langst en het is vooral leuk omdat ik het samen met mijn vrienden kan doen.”

Ook Brents twee jaar oudere broer Joran heeft de sportmicrobe te pakken en speelt ook bij KFC Damme. De mama is naar verluidt minder sportief maar zij heeft dan weer de handen vol om de kroost naar al die sportevenementen te voeren.