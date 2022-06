Boshutten en aandacht voor mentaal welzijn, kindergemeenteraad stelt adviezen voor in Izegem

Het werkjaar van de Izegemse kindergemeenteraad zit erop. De kinderen bogen zich dit jaar over drie thema’s: armoede en welzijn, milieu, en sport en vrije tijd. Via het ludieke ‘De Stem van Izegem’, gebaseerd op het populaire programma ‘The Voice’, stelden de leden van de kindergemeenteraad hun bevindingen en adviezen aan burgemeester Maertens en zijn schepencollege voor.

De kinderen mochten alleen of in duo een voorstel lanceren, waarbij burgemeester en schepenen als in The Voice hun stoel mochten draaien en een vlagje omhoog steken als ze het voorstel een goed idee vonden. Onder de noemer ‘Armoede en welzijn’ is één van de ideeën een workshop rond veerkracht bij jongeren, om extra aandacht te vestigen om het doorbreken van bestaande taboes omtrent mentaal welzijn. “Er kan op dat vlak ook nauwer samen gewerkt worden met lokale scholen en verenigingen”, vat Emma Nuyttens van de jeugddienst het samen. “Ook theatervoorstellingen om een grotere bewustwording rond armoede te creëren zijn voor de kinderen interessant. Op vlak van milieu zien we een grote campagne ‘Amai, da’s proper!’ wel zitten om iedereen bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek. Zo zou ze enkele bekende Izegemnaren in kunnen zetten om hier aandacht voor te vragen, met een duidelijk en herkenbaar logo plus mascottes in de vorm van levend afval ‘Nette Nancy en Propere Rudy’. Ook acties op de zaterdagmarkt lijken de kinderen interessant.”

Gepimpte vuilnisbakken met QR-codes die leiden naar een leuke boodschap konden dan weer op minder bijval van de stad rekenen, omdat die uniformiteit op dat vlak hoog in het vaandel voert. Wel meer animo is er voor uitdagende speelzones en boomhutten in bosrijke zones voor oudere kinderen en tieners. Sportschepen Feys verwees alvast naar een pumptrack voor extra uitdaging op de site Krekel-Zuid.

