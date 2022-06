Borys (8) is Kinderkrak in Bredene

Borys Basanyak (8) emigreerde tien jaar geleden met zijn ouders vanuit Polen naar België. De familie Basanyak woont vandaag in de Buurtspoorwegstraat op de wijk Sas. Het was Brenda Linskens, directrice van de GO Europaschool, die Borys naar voren schoof als kandidaat-Kinderkrak.

“We hebben intussen enkele Oekraïense kinderen, die lesvolgen bij ons. Ze arriveerden half maart in Bredene, op de vlucht voor de oorlog. Borys was er als de kippen bij om Denis en Petro zo goed mogelijk bij te staan, ze wegwijs te maken op school en te vertalen waar nodig.”

De familie Basanyak is overigens een toonbeeld van integratie. “Mama werkt in Horizon, papa was in geen tijd aan de slag in een lokaal bouwbedrijf. Het zijn echt heel lieve mensen, net als hun zoon Borys. En omdat ze het Nederlands al snel onder de knie hadden, is Borys vandaag van goudwaarde voor onze Oekraïense leerlingen.”

“Heel wat Oekraïners spreken Pools, vooral zij die dicht bij de grens met Polen wonen”, legt Borys’ mama Karolina uit. “Vandaar dat Borys hen wat kan bijstaan met vertalen op school.” (MM)

