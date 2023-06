Boris (15) is Kinderkrak in Wingene

Zwevezelenaar Boris Vandaele zal het volleybalseizoen 2022-2023 niet snel vergeten. Als U15-speler van Rembert Torhout won hij met zijn team zowel de provinciale titel als de beker, werd hij winnaar van de Champions League en werd hij Belgisch kampioen. Daarnaast veroverde hij samen met Rembert 4 de titel in Promo 3. “Als kleuter maakte hij kennis met de sport bij Elckerlyc Zwevezele, maar door een gebrek aan jongens op de trainingen opteerde hij om te basketten of te voetballen. Dat viel wat tegen en uiteindelijk koos hij enkele jaren later toch maar voor volleybal”, vertelt zijn mama. “Als klein jongetje was het wat zoeken, maar sinds ik drie jaar geleden de overstap maakte naar Rembert Torhout ben ik gebeten door die sport”, vertelt Boris enthousiast.

“Volleybal is een toffe sport omdat je elkaar nodig hebt om resultaten te boeken. Ik speel samen met een ongelooflijk toffe groep vrienden en dat maakt het nog leuker. Het is onze droom om later bij Rembert 1 te spelen.” Boris traint drie keer per week. “Als het even kan, fluit ik ook als scheidsrechter de beloftenwedstrijden van Elckerlyc. Van zodra ik zestien ben, schrijf ik me in voor de opleiding om referee te worden. Volgend seizoen wil ik ook beginnen aan de cursus Start to coach.” Andere hobby’s heeft Boris niet. “Ook tijdens de zomer is het mijn favoriete tijdverdrijf, dan ik speel regelmatig beachvolley.” (PDC)

