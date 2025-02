Bo Cherchye (23) zorgt voor creativiteit bij de jongeren: “We spelen in op de interesses van de jeugd”

Na enkele jaren als vrijwilliger kon Bo Cherchye (23) na haar studies bij JOC Ieper als projectmedewerker beginnen. Met activiteiten zoals Hobby Kaffee en de Jamsessies liet ze haar stempel achter, maar ze weet dat de vrijwilligers het hart en de ziel van het JOC zijn.

Bo Cherchye is sinds augustus projectmedewerker in het JOC en verantwoordelijk voor A New Breeze en Hypnoiz. “A New Breeze is ons gesubsidieerd artistiek project om creatieve vrijetijdsbesteding voor jongeren toegankelijker te maken. Hypnoiz ondersteunt dan vrijwilligers bij concertwerking.”

Heb je al je stempel kunnen drukken op de werking?

“Ik denk dat er meer regelmaat is in de werking van A New Breeze. We hebben dat budget, dus ik wil er iets moois mee doen. We bieden een gevarieerd programma met workshops en langere trajecten, zoals een theaterproject en dj-sessies van drie lessen. Met #Brikkart krijgen jonge kunstenaars om de drie maanden een platform om hun werk te tonen. Wij voorzien de materialen en een tentoonstellingsmuur. In de toekomst wil ik hier ook lezingen aan toevoegen.”

Je lanceerde ook Hobby Kaffee. Wat is dat?

“Het idee bestond al om een open atelier te doen in het JOC, waarbij mensen creatieve dingen kunnen doen op zichzelf, zonder dat ze daarbij begeleid worden. Ik heb veel vriendinnen die bijvoorbeeld willen leren breien. Ze proberen dan instructievideo’s te bekijken op Youtube, maar daar geraken ze al snel de kluts kwijt. Dus dacht ik: oudere mensen zoeken juist meer connectie met jongeren, en zij hebben dat wel allemaal geleerd. Misschien moet ik die twee groepen proberen samen te brengen. Zo is dat idee ontstaan en nu doe ik dat iedere eerste zondag van de maand. Het is aan het groeien, maar het is wel altijd heel gezellig.”

“Ik wil ons budget op een mooie manier inzetten”

Wat staat er nog op het programma bij Hypnoiz?

“Op woensdag 19 februari hebben we het toonmoment van de muziekschool. Voor de eerste keer werken we samen om dat hier te laten plaatsvinden, met achteraf nog een jamsessie. Op vrijdag 14 maart zijn er optredens van Crackups en Junkyard Pool. Nieuw-Zeelander Joe Ghatt komt in april en Ronker is ons optreden in mei. Sinds deze week hebben we ook Xink vastgelegd. Alle voorstellen komen van de vrijwilligers. Binnenkort gaan we naar We Are Open in Trix om te gaan scouten. Mijn job is om hun ideeën te vertalen naar echte evenementen. Ik doe eigenlijk niks zonder dat ik de vrijwilligers gehoord heb.”

Doe je het graag?

Heel graag. Ik ben zes of zeven jaar vrijwilliger geweest en nam altijd veel verantwoordelijkheid. Ik ben iemand die graag dingen doet en organiseert. Altijd al zei ik tegen mijn vriendinnen: als die job ooit vrijkomt, dan wil ik die zeker doen. Het was perfect getimed, want ik was net bezig met mijn thesis in tweede zit toen de functie vrijkwam. Het JOC is voor mij echt mijn tweede thuis, ik voel me hier zo op mijn gemak dat ik zelfs in mijn pyjama zou kunnen binnenwandelen. Ik krijg veel waardering van de vrijwilligers en het is fijn om samen met hen te groeien en vooruit te kijken naar de toekomst. We hebben bijvoorbeeld al het idee om ooit een stadsfestival te organiseren. Het is echt motiverend om met zo’n gemotiveerde groep samen te werken en dingen te realiseren.”

Heb je het gevoel dat je weet wat er leeft onder de Ieperse jongeren?

“Dat is relatief. Het blijft nog altijd een JOC-publiek. Het is niet zoals het publiek van de Vort’n Vis, maar ook niet van de Vismarkt. Ik denk dat we toch anders zijn dan de commerciële cafés. Er is meer verbondenheid, meer respect voor elkaar… Toen Charlies op Vismarkt een tijdje gesloten was, merkte je ook dat de sfeer omsloeg. Nu de Astor weer open is, valt het weer een beetje in zijn vorm. Nu zien we veel mensen die van uitgaansplekje naar uitgaansplekje gaan en daarbij halt houden in het JOC. Dat vind ik wel de charme van Ieper.”

Is er voldoende te doen voor jongeren in Ieper?

“Ieper heeft genoeg aanbod, al is het niet altijd bekend. Onlangs hadden we Equal Idiots in onze zaal en hoorde je mensen zeggen: ‘Ieper leeft weer!’ Maar wij doen dit elke maand. We zijn een kleine stad, maar elk weekend is er wel iets te doen. Fuiven verdwijnen, omdat jongeren niet meer van grote, ongezellige zalen houden. Onze caféfeestjes draaien echter goed, dus we passen ons aan aan de veranderende tijden en interesses van de jeugd.”

Ben je een trotse Ieperlinge?

“Ik heb altijd gezegd dat ik in Ieper wil eindigen. Ik studeerde in Brussel, een charmante stad, maar Ieper voelt als mijn veilige haven. Hier ken ik iedereen en weet ik waar ik terecht kan. Bovendien praat ik met veel trots over de stad. Dat komt deels omdat ik als vrijwilliger actief ben en graag betrokken ben bij wat er gebeurt. Zo woonde ik de opstartvergadering van de jeugdraad bij. In Ieper kan dat nog, omdat het een overzichtelijke stad is waar je makkelijk aansluiting vindt. In Brussel vond ik dat door de grootschaligheid veel moeilijker. Door mijn werk krijg ik steeds meer perspectieven en leer ik de stad op nieuwe manieren kennen.”