Blokkot zet thermostaat in het Vleeshuis op 19 graden: “Dit jaar studeren met een trui”

Studenten die graag in groep studeren kunnen deze winter opnieuw terecht in het Vleeshuis, maar het zal er iets frisser zijn dan anders. De jeugddienst volgt de algemene richtlijn van Stad Ieper om de temperatuur op 19 graden te houden, al verzekert de jeugddienst dat niemand het te koud zal hebben.

In je eentje in een kamer leerstof in de hersenen rammen, is niet aan alle studenten besteed. De laatste tien jaar zochten studenten tijdens de blokperiode steeds meer elkaar op om samen de boeken in te duiken. Toen bibliotheken overspoeld werden begonnen jeugddiensten van steden en gemeenten zelf blokcentra in te richten.

“Wij organiseren het Blokkot al sinds 2017”, vertelt Niels Vandenberghe van de Ieperse jeugddienst. “In de winter is het altijd in het Vleeshuis. In de zomer lukt dat soms niet door de rally, maar doordat die de afgelopen jaren in augustus plaatsvond, stelde dat probleem zich niet. Tijdens corona werd er ook uitgeweken naar andere plekken, zoals de Fenix en het Perron, want dan moesten de studenten op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.”

In het Vleeshuis kunnen er deze blokperiode 200 studenten terecht. “Je hoeft niet te reserveren, tenzij corona er anders over beslist. Normaal is er plaats voor iedereen. Wie in de namiddag langskomt, zal misschien een beetje moeten zoeken. We zetten ze in eerste instantie redelijk ver uit elkaar, waardoor er gemakkelijk extra plaatsjes kunnen gecreëerd worden. Vroeger voorzagen we extra drank, maar we merkten dat die niet door iedereen correct betaald werd, dus hebben we beslist dat niet meer doen.”

“Als je de hele tijd stilzit, mag het niet te koud zijn”

De deuren van het Blokkot gaan al open om 8 uur. Studeren kan er tot 22 uur. Gedurende de hele dag moet het Vleeshuis dus verwarmd worden, een aanzienlijke kost in tijden van torenhoge energiekosten. “Het is een oud gebouw, dus het is sowieso niet zo goed geïsoleerd”, vervolgt Niels.

“De verwarming zal zoals overal elders wel een klein beetje lager staan, maar dat zal goed meevallen. Het is niet de bedoeling dat de studenten het koud hebben. Als je heel de dag stilzit, mag het niet te koud zijn. Vroeger stond de thermostaat op 20 of 21 graden, nu zal het eerder rond de 19 graden schommelen. We zullen ook duidelijk communiceren naar de studenten. Vroeger zaten de meesten in T-shirt te studeren, nu zullen ze misschien een trui moeten aantrekken.”

Geen kerstboom

December is de maand van de kerststemming, maar een kerstboom zal er niet staan in het Blokkot. “Ik denk dat we alle ruimte zullen kunnen gebruiken voor de studenten. Het is de eerste blokperiode na twee jaar corona, dus weten we niet hoe groot de opkomst zal zijn. Mocht het toch een overrompeling zijn, dan zoeken we wel een oplossing. Zo hebben we ook al eens een tweede Blokkot geopend in het Perron. Ik denk niet dat dit nodig zal zijn, want de meeste gemeenten rondom ons organiseren ook blokkoten.”

Niels heeft wel een verklaring voor de populariteit van samen studeren. “Enerzijds is er de sociale controle als motiverende factor. Je heb ook het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Als je allemaal in hetzelfde schuitje zit, is het draaglijker dan het alleen te moeten doen. Voor sommigen is er ook minder afleiding dan thuis. En sommigen vinden het belangrijk elkaar te kunnen blijven zien tijdens de blokperiode.”

Meestal heel stil

Niels Vanhoutte van de jeugddienst leidt alles in goede banen. “Ik zorg ervoor dat het Blokkot op tijd open en gesloten wordt, alle lichten gedoofd zijn als we afsluiten en de verwarming lager wordt gezet. Er worden wat regels gecommuniceerd, zoals afval sorteren en de tafel waaraan ze gestudeerd hebben proper achterlaten, cursussen niet laten rondslingeren, de buurt en medestudenten niet storen…”, vertelt Niel.

“Maar de studenten zijn eigenlijk zelfregulerend. Overdag zijn wij niet aanwezig. Studenten die lawaai maken of niet proper zijn, worden aangesproken door medestudenten. Sowieso is het hier meestal heel stil. Er zijn onder de studenten ook vrijwilligers van het jeugdhuis die snel problemen kunnen signaleren mochten die zich voordoen.”