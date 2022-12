Blankenberge sluit jeugdherberg De Wullock

Het online reserveringssysteem van jeugdhostel De Wullock in Blankenberge is momenteel geblokkeerd. Dat bericht prijkt op de website van de Vlaamse Jeugdherbergen. Het gemeentebestuur heeft beslist om de Wullock tegen de zomer van 2023 te sluiten.

De Blankenbergse burgemeester Björn Prasse geeft wat duiding bij de beslissing: “Het dossier lag al geruime tijd op tafel. Wij zijn in Vlaanderen hoogstwaarschijnlijk het enige lokaal bestuur dat zelf een jeugdherberg uitbaat. In feite is dit geen kerntaak van een gemeentebestuur. Al die jaren hebben wij de personeelskosten ‘gesponsord’.”

Duur gebouw

“We hebben overlegd met de koepel van de Vlaamse Jeugdherbergen en hen de vraag gesteld of zij geïnteresseerd waren om de werking over te nemen, als satelliet van de Brugse Jeugdherberg. Maar dat wilden ze niet. Het is te begrijpen, het onderhoud en de verwarming in dit gebouw kosten veel geld. Er zijn grote infrastructuurwerken nodig, in het licht van de vereiste energiebesparende maatregelen.”

“De Wullock is nooit een winstgevende activiteit geweest, het is niet zo dat die jeugdherberg plots failliet verklaard is. Maar een sluiting drong zich op. Sowieso was die site geen lang leven meer beschoren. Er is een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd om op die plek een woonproject te realiseren. De Wullock zal, net als de gemeenschapsschool De Zeemeeuw in Uitkerke afgebroken worden, om plaats te maken voor woningen. De site wordt verkocht aan private ontwikkelaars, die nieuwe woningen op de markt zullen brengen.”

Andere opties

“Basisschool De Zilvermeeuw neemt al twee jaar geen nieuwe kinderen meer aan, de huidige leerlingen zullen in de toekomst naar andere gemeenschapsscholen in Blankenberge kunnen gaan. Wat De Wullock betreft, honoreren we de al afgesloten contracten met groepen tot eind juni 2023.”

“Vanaf de zomervakantie gaat de jeugdherberg onherroepelijk dicht. Dat vergt voor amper drie groepen een speurtocht naar een andere locatie. We hebben hierover al in augustus met hen gecommuniceerd, zodat ze een jaar de tijd hadden om uit te kijken naar andere jeugdherbergen. In Blankenberge kunnen groepen ook terecht in de Duinse Polders en de Floréal Club”, aldus burgemeester Björn Prasse.