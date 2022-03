Beperkt aantal plaatsen voor paaskampen Vleteren

In Vleteren worden dagkampen georganiseerd tijdens de paasvakantie. De inschrijven worden geopend op woensdag 16 maart om 19 uur.

De dagkampen worden georganiseerd voor kinderen van 4 tot 15 jaar. Op maandag 4 april is er ‘allemaal piraat’ voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op 5 april een kamp ‘kleutertechniek en sprookjeskoken’ voor 4 tot 8 jaar en een kamp ‘Yeti escape en jumpsquare’ voor 8 tot 14 jaar’.

Uitstap naar Bellewaerde

Het dierenparadijs staat op 6 april gepland voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op 7 april staan twee kampen op de agenda: een kleuterdag voor kinderen van 3 tot 6 jaar en een kamp ‘zeefdrukken en maak je eigen lamp’ voor 9 tot 12 jaar.

Het dagkamp ‘Let’s dance’ is er op 8 april voor 4 tot 12 jaar. Op dinsdag 12 april is er een uitstap naar Bellewaerde voor kinderen van 11 tot 15 jaar. Op de laatste dag is er op 13 april een uitstap richting Oenanthe gepland voor 11 tot 15 jaar

Inschrijven

De plaatsen zijn beperkt, dus wie zeker wil zijn van een plaats moet er snel bij zijn. Het is niet mogelijk om op voorhand plaatsen te reserveren.

De inschrijven voor de dagkampen gaan open op woensdag 16 maart om 19 uur op www.vleteren.be/paasvakantie-2022.