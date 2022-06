Bent (11) is Kinderkrak in Kortemark

Bent ontvangt ons, goedlachs als hij is, met zijn knaloranje polo van zijn geliefde atletiekclub: de Z-Runners. De trofee die hij won, prijkt al op tafel. Die moet mee op de foto, zoveel is duidelijk.

“Het is al het vierde jaar dat ik lid ben van atletiekclub de Z-Runners in Kortemark”, zegt Bent Bryon. Hij woont met zijn mama Gwenny, papa Frederik en grote broer Stan in de Rozenlaan. “Mijn vriend Ture die bij mij in de klas zit, vroeg me of ik geen zin had om eens mee te gaan trainen naar zijn club. Ik had meteen de smaak te pakken en kwam thuis met een inschrijvingsformulier. Sindsdien ben ik elke training present. Daarnaast voetbal ik ook bij NSVD Handzame, waar lopen goed van pas komt. Elke woensdag is er een uurtje training bij de Z-Runners, onder leiding van mijn twee trainers Martin Couvreur en Patrick Dedeyster. Naast lopen, komen er nog aspecten van atletiek aan bod. Er wordt gewerkt met een puntensysteem. Je verdient niet alleen punten op de wedstrijden, maar ook op de trainingen.”

Ook bij volwassenen

“Ik werd in 2021 kampioen bij de jongens. Ik loop eigenlijk het hele jaar door. Als het voetbal stilligt, doe ik vaak mee aan wedstrijden, bijvoorbeeld een 5-kilometerloop. Voorlopig blijft lopen mijn grote hobby. Ik denk er nog lang niet aan om te stoppen, want ik amuseer me bij de Z-Runners. Als de trainingen bij de jeugd stilliggen tijdens de grote vakantie, dan sluit ik aan bij de volwassenentrainingen op donderdagavond. Als ik maar kan lopen.” (JDK)

