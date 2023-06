Benjamin (11) is Kinderkrak in Kortrijk

Benjamin Safari (11) woont samen met zijn moeder, broer en vier zussen in Kortrijk. Een groot gezin vergt veel werk, maar Benjamin steekt met plezier de handen uit de mouwen om zijn moeder te ondersteunen. “Ik help mee met de zorg voor mijn broer en zussen. Mama stelt boodschappenlijstjes op waarmee ik dan alleen naar de winkel ga. Ik help haar ook tijdens afspraken. Mijn mama spreekt naast Nederlands vooral Albanees. Zelf begrijp ik al een aantal woorden in die taal, en later zou ik graag eens naar Albanië op reis gaan”, vertelt Benjamin.

Benjamins moeder is apetrots op haar oudste zoon. Ze is onder de indruk van zijn verantwoordelijkheidsgevoel en zijn motivatie. Hij vindt het vanzelfsprekend dat hij zich zo inzet: “Ik denk er niet veel over na, want ik weet dat ik er zo kan zijn voor mijn mama en de rest van mijn familie. Ik heb mezelf ook al opgeleid tot klusjesman. Vroeger leerde ik het van mijn papa, maar nu kan en doe ik het alleen en dat lukt mij best goed”, aldus Benjamin.

Benjamins droom is profvoetballer worden. Zijn grote voorbeeld is Cristiano Ronaldo. Om een betere voetballer te worden, gaat hij op woensdag en in het weekend trainen in parken in Kortrijk. “Daarom woon ik graag in Kortrijk. Er zijn veel plaatsen in de buurt waar ik kan voetballen met mijn broer. Ik leer er ook nieuwe vrienden kennen.” (SVD)

