Beginnende en ervaren skaters openen gloednieuw skatepark op sportsite in Staden

Op de sportsite naast sporthal De Wankaarde is zaterdag een gloednieuw skatepark geopend. Het park is 245 vierkante meter groot en bestaat uit zeven skate-objecten, van een quarter-pipe tot slappy curb. De opening ging gepaard met initiaties voor beginnende skaters en een wedstrijd voor ervaren skaters. De regen kon de pret amper beperken.

De basis voor het park werd in 2021 gelegd. In het strategisch meerjarenplan van de gemeente werd toen 156.000 euro budget uitgetrokken voor de aanleg van een nieuwe skatezone. “De voorbije jaren was er heel wat vraag naar een skatepark in onze gemeente, zowel op de jeugdraad, van de ouders als van de jongeren zelf”, verduidelijkt schepen van Vrije Tijd Gwendolyn Vandermeersch (Open VLD).

Inspraakmomenten

“Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk om te investeren in de passies en interesses van onze jeugd. Zo kreeg dit skatepark een plaatsje in ons meerjarenplan. Om tot zo’n mooi resultaat te komen, vonden we het belangrijk om in overleg te gaan met de Stadense skaters”, gaat de schepen verder.

“Ze werden uitgenodigd op verschillende inspraakmomenten om in kaart te brengen hoe het ideale skatepark er zou moeten uitzien en wat een goede locatie zou zijn. Ze toonden niet alleen het belang van deze nieuwe plek, hun feedback en suggesties legden de basis voor het ontwerp.”

Ideale locatie

Uiteindelijk vond het gemeentebestuur de ideale locatie op een graszone tussen de voetbalkantine van SK Staden en sporthal De Wankaarde. “Daar startte Public Construct NV in februari met de aanleg van het betonnen skatepark van 245 vierkante meter”, vertelt schepen Vandermeersch. “De technische dienst van de gemeente verzorgde de voorbereidende werken en de omgevingswerken.”

Skatecontest

Tijdens de opening op zaterdag 1 juli konden beginnende skaters ’s morgens een initiatie volgen waarbij ze tips kregen van ervaren skaters. In de namiddag was er een skatecontest. Matteo Vanderveken kon de jury het meest bekoren in de categorie -13 jaar. Bij de +13 was het Sten Goemaere die met de eerste prijs ging lopen.