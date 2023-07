Beernem zoekt uitbater voor kinderopvang in Sint-Joris

Het gemeentebestuur van Beernem is op zoek naar een uitbater voor de kinderopvang in Huis van het Kind in Sint-Joris. Voorheen werd de opvang er uitgebaat via een subsidieproject met samenwerkende onthaalouders, maar nu kiest Beernem voor een concessie van tien jaar.

In het gebouw waar ook Kind en Gezin een vestiging heeft, zijn ook al verschillende ruimtes ingericht die kunnen dienen als kinderopvang. “Het gebouw staat er, we willen het dan ook gebruiken. Zeker omdat we plaatsen te kort hebben in Beernem”, legt schepen van Gezinsbeleid Vicky Reynaert (Vooruit) uit.

Om die extra plaatsen te verzekeren, schreef de gemeente een concessie van tien jaar uit. “Daarbij is de inboedel van het gebouw inbegrepen”, gaat Charis Gilliaert van de dienst Kinderopvang verder. “We beseffen wel dat de zoektocht moeilijk verloopt, want dit gaat om een knelpuntberoep.” Aan het gebouw is ook een buitenruimte die gedeeld wordt met de buitenschoolse kinderopvang. “Wanneer zij gesloten zijn, tijdens de schooluren dus, kan de kinderopvang daarvan gebruik maken”, vertelt Gilliaert.

Toch dringt een oplossing voor het nijpend tekort aan plaatsen in de kinderopvang zich op. “Alle aanvragen voor een plek worden nu centraal behandeld in het lokaal loket. We merken dat veel aanvragen niet beantwoord worden door plaatstekort. Hopelijk kan de kinderopvang in dit gebouw, waar 18 plaatsen voor kinderen zijn, soelaas bieden”, besluit Reynaert.