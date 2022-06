Basten (10) is Kinderkrak in Oostrozebeke

“Ik droomde er al sinds het eerste leerjaar van om ooit eens te kunnen optreden in een televisie-uitzending waarbij duizenden mensen naar mij zouden kijken, en die droom is nu in vervulling gegaan.” Basten Minjauw is pas tien, maar hij heeft al deelgenomen aan The Voice Kids, is daarmee op tv gekomen – en dan nog wel met een lied met een heel moeilijke, Engelse tekst.

De zoon van Steven en Barbara Van Den Driessche zit in het zesde leerjaar en zijn hobby’s zijn tennis, zingen en piano spelen. Zijn geliefkoosde vakken op school zijn Frans en wiskunde, en later wil hij ofwel beroepsmuzikant ofwel uroloog worden.

“Ik heb altijd heel graag gezongen en ik wou daar ook iets mee doen. Zo volg ik al een paar jaar les bij zangleraar Toon, en hij heeft me ingeschreven voor The Voice Kids. Ik was daar super tevreden mee, want al sinds het eerste leerjaar droomde ik ervan om eens te kunnen optreden voor een groot publiek. Die droom is nu in vervulling gegaan, en dat was voor mij een superleuke ervaring. Intussen ben ik ook gestart met drumlessen, piano en zang, en ik zit zelfs al in een bandje binnen het muziekhuis Toon. Ik heb uiteindelijk de finale niet gehaald, maar ik mocht wel samen met mijn ouders naar Disneyland Parijs. Gelukkig voel ik geen faalangst als ik op de scène sta. Als het kan, neem ik zeker nog eens deel aan een zangwedstrijd.” (CLY)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks