Bas (15) is Kinderkrak in Ruiselede

Bas Vandenbulcke (15) is de zoon van Nesten en Brenda D’hondt, die beiden actief zijn in het onderwijs; Brenda in basisschool De Kiem en Nesten in het VTI in Brugge. Bas loopt school aan het instituut Emmaüs in Aalter en doet het uitstekend als eerstejaarsnieuweling in het wegwielrennen. De liefde voor het koersen kreeg hij mee van papa Nesten, die actief is bij de bond LWU. Bas startte met koersen op 13-jarige leeftijd maar zijn hart lag meer bij het voetbal. “Ik voetbalde bij KVC Wingene, maar door corona viel dat weg. Ik ging wel eens mee kijken naar de koersen van mijn vader. Toen ik eens meeging naar Ursel om er te fietsen op het voormalige vliegveld, werd duidelijk dat ik aanleg had voor wielrennen. Dat was de ultieme stimulans. Na twee jaar aspirant werd ik dit jaar eerstejaarsnieuweling.”

Bas behaalde meteen knappe uitslagen: derde in Ruiselede op paasmaandag, West-Vlaams kampioen in De Panne en 12de in de prestigieuze Herman Vanspringels Diamond. Bas moet het vooral hebben van power, uithouding, klimmen en zwaarte. Hoe zwaarder de koers, hoe beter hij presteert. “Tof dat ik de titel van Kinderkrak krijg. Het is een erkenning voor wat ik realiseerde. Ik droom van een profcarrière, maar besef dat de weg nog lang is. Ik zet me dagelijks maximaal in maar beleef er ook plezier aan.” (RV)