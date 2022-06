Bachelorproef bij De Waaiberg in Gits kent succes

Op dinsdag 21 juni presenteerden acht laatstejaarsstudenten sociaal- agogisch werk aan de Hogeschool Vives Kortrijk, hun bachelorproef.

“We werkten samen met de organisatie De Waaiberg uit Gits, dat onderdeel is van de vzw UNIE-K. Tijdens een intensieve periode van acht weken werden we ondergedompeld in de werking van De Waaiberg en in het algemeen over buurtinclusie. Mensen uit De Waaiberg zijn ook inwoners van de deelgemeente Gits en daarom wilden we hen met onze bachelorproef een gevoel van samenhorigheid enbetrokkenheid bieden in de samenleving.”

In kaart brengen

“Het werd onze opdracht om de buurt in kaart te brengen door contact te leggen met andere verenigingen en verbinding te creëren met de buurtbewoners. Dit deden we door interviews af te nemen met organisaties in Gits en deze ideeën te bundelen in een draaiboek. Op deze manier kan De Waaiberg stap voor stap aan de slag met een werkgroep buurtwerking. Na onze interviews gaven 16 organisaties binnen Gits aan een samenwerking te willen starten met De Waaiberg.Een andere doelstelling van onze bachelorproef was de naambekendheid van De Waaiberg te vergroten. We maakten hiervoor eenpromotiefilmpje dat gedeeld werd op Facebook en YouTube. Het werd een succes want het filmpje werd maar liefst meer dan 6000 keer bekeken en 100 keer gedeeld. We kijken alvast terug op een boeiende periode en uitdagende bachelorproef”, aldus Lotte Descamps dat deel uitmaakt van de afstuderende studenten sociaal- agogisch werk. (EVG)