Baba Yega op eerste Kidzfestival in Ieper

Met dansgroep Baba Yega is de affiche voor het eerste Kidzfestival nu zondag in Ieper compleet. Het evenement, een organisatie van serviceclub Kiwanis Ieper, wil met de opbrengst kinderen steunen die moeten opgroeien in moeilijke omstandigheden. Naast Baba Yega staan Camille en K3 op het programma. “Het helpen van kinderen die het wat moeilijker hebben, is onze plicht.”

Op het terrein van het Highlight Festival in Ieper staat dit weekend het eerste Kidzfestival op het programma. De organisatie ligt in handen van serviceclub Kiwanis Ieper. Nadat ze eerder al onder meer Camille en K3 konden strikken, voegen de initiatiefnemers met Baba Yega nog een fijne naam aan hun affiche toe.

Meer dan 300 kinderen

De inkomsten van het Kidzfestival gaan naar projecten die zich het lot van kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden centraal stellen. “Dankzij onze sponors en de vele discrete financiële steun nodigen we meer dan 300 kinderen uit voor een onvergetelijke all-in beleving”, aldus woordvoerder Bavo Goos. “Het gaat onder andere om jongens en meisjes die verblijven in Ons Tehuis (Ieper), De Walhoeve (Vleteren), De Loods (Heuvelland), De Lovie (Poperinge) en Love in Action (Wervik).”

Bavo en zijn collega’s zijn blij Baba Yega te hebben gestrikt. Die dansgroep is het geesteskind van Ieperse danser en choreograaf Sinerjey Meyfroodt. Baba Yega raakte in 2016 bekend na het winnen van het VTM-talentenprogramma Belgium’s Got Talent. Sinds 2018 maakt de groep deel uit van de Studio 100 familie. Naast zijn werk als choreograaf voor onder meer diezelfde Studio 100 is Sinerjey in zijn thuisstad Ieper de drijvende kracht achter Dansschool Da Jump, sinds kort Sinerjey’s Dansstudio. Die studio richt zich op kinderen, het concept van het Kidzfestival spreekt Sinerjey dan ook enorm aan. Hij twijfelde niet en zorgde er persoonlijk voor dat Baba Yega werd toegevoegd aan de affiche.

Meet & greet

“Kidzfestival is een heel mooi initiatief georganiseerd door mensen met het hart op de juiste plaats. Het helpen van kinderen die het wat moeilijker hebben, is onze plicht. Het lijkt me dan ook meer dan logisch dat ik met Baba Yega mijn steentje bijdraag aan dit wel heel mooie concept”, zegt Sinerjey Meyfroodt. Na het optreden plant hij een bijzondere meet & greet waarbij de kinderen zich samen met de dansers aan enkele danspasjes kunnen wagen.

Frietjes

Het Kidzfestival vindt plaats op de festivalweide van het Highlight Festival aan de Zuiderring in Ieper en maakt gebruik van de accommodatie van dat muziekevenement. Op die manier genieten de kinderen en ouders van een echte festivalbeleving. Meer dan 80 bedrijven steunen deze eerste editie van het Kidzfestival. Festivalpartner Clarebout Potatoes levert frietjes en stelt mobiele frituren ter beschikking. Wasserij Caillau en CCV gaan mooie samenwerkingen aan en zetten op het festival een familiedag op poten. Een ticket kost 25 euro en bestellen kan via de website www.kidzfestival-Ieper.be