Axl (16) is Kinderkrak in Vleteren

Axl Garreyn (16) woont met zijn ouders Angelo en Virginie Verhaeghe en zijn drie zussen in Woesten. Hij volgt deeltijds onderwijs in CLW Poperinge, richting horeca. In de toekomst hoop hij ooit een eigen restaurant op te starten.

Axl komt uit een sportief gezin. Zus Margane (19) doet aan judo en was Vlaams kampioene in 2021, zussen Gwenaëlle (18) en Alexia (15) dansen op hoog niveau. Ook Axl heeft vroeger nog aan stijldansen gedaan, maar vond zijn eigenlijke roeping meer bij het handboogschieten.

“Het boogschieten is mij eigenlijk met de paplepel ingegeven, want papa Angelo is een fervent boogschieter bij schuttersgilde Sint-Sebastiaan in Woesten. Zelf ben er ik op 6-jarige leeftijd mee begonnen en ik doe het niet slecht”, grinnikt Axl. “Ik was al prins bij de jeugd en in 2021 was ik tweede in het West-Vlaams kampioenschap en 4de in het Belgisch kampioenschap.”

Daarnaast verzamelt Axl alles wat met handboogschieten te maken heeft: schuttersborden, koningsvogels, bogen…. “Maar ik ben nog steeds op zoek naar één specifiek schuttersbord: een bord dat door de tinnengieter Jacobus Mattheus Van Daele, of zijn zoon Franciscus, gegoten werd, vermoedelijk rond 1795. Wij willen dit unicum terug in het bezit krijgen van de schuttersgilde. Dat zou voor ons het kroonstuk van drie jaar verzamelen zijn”, besluit Axl. (RVL)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks