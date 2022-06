Axl (12) is Kinderkrak in Blankenberge

Rob Geuens en Charis Van Ruysseveldt startten in maart een crowdfundingactie op om een rolstoelbus te kunnen kopen voor hun zoon Axl (12), die aan de zeldzame spierziekte Duchenne lijdt.

“Toen wij in 2014 die diagnose te horen kregen, zakte de grond weg onder onze voeten. Maar ondanks zijn levensbedreigende ziekte, waar geen medicatie tegen bestaat, blijft Axl het leven positief bekijken en daar trekken wij ons allemaal aan op. Hij is de liefste jongen die we kennen. Altijd opgewekt en vrolijk”, zeggen ze.

Gouden hartje

De crowdfunding bracht intussen bijna 6.000 euro op. “Een succes dat we zeker niet hadden verwacht”, aldus Rob en Charis. “Met zijn nominatie voor de Kinderkrak willen we Axl bedanken omdat wij zijn ouders mogen zijn. Omdat hij moedig blijft vechten en hij sterker is dan wie dan ook. Omdat hij zo’n goede broer is voor Ella. En gewoon omdat hij Axl is! Onze superheld met het gouden hartje”, klinkt het. Twee jaar geleden is de jongen, mede door de coronapandemie, thuisonderwijs beginnen volgen en dat doet hij volgens z’n ouders uitstekend. “Axl zet zich daar enorm voor in. Als ouders kunnen we dus alleen maar benadrukken hoe trots we op hem zijn en dat hij de titel Kinderkrak dubbel en dik verdient. Hij is een voorbeeld voor velen die soms over onbenullige dingen zeuren”, aldus Rob en Charis. (WK)

