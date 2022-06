Axl (11) is Kinderkrak in Kuurne

Axl De Caluwe (11) woont in de Veldmaarschalk Montgomerystraat met zijn ouders Sammy De Caluwe en Kelly Ameye. Naast het verzorgen van zijn kwartels heeft hij nog twee andere passies: atletiek en muziek. Zijn geliefde discipline binnen de atletiek is veldcross. Op muzikaal vlak koos hij voor de elektrische gitaar.

“Vijf jaar terug ging ik op zoek naar een nuttige vrijetijdsbesteding, in navolging van mijn vrienden”, vertelt Axl. “Zo kwam ik bij atletiek terecht. Meteen ging mijn voorkeur uit naar veldcross. Enkele malen per jaar doe ik ook mee aan wedstrijden. Mijn ingesteldheid aan de start gaat altijd uit naar de olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. Vanaf dit jaar wil ik mij ook gaan toeleggen op verspringen, sprinten en horden. Tweemaal per week train ik na schooltijd bij KKS Marke, de club waar ik ben aangesloten, om zo mijn conditie op peil te houden.”

Een andere vrijetijdsbesteding is mijn elektrische gitaar. We Will Rock You is het lievelingsdeuntje dat ik speel. Dat ik genomineerd ben als Kinderkrak was voor mij een totale verrassing, maar maakt me heel gelukkig.” Naast atletiek en muziek heeft Axl ook het hart op de juiste plaats. Speciaal voor zijn oma, die werd getroffen door kanker, liet hij tijdens de coronaperiode zijn haar groeien en schonk het aan Think Pink vzw. (BRU)