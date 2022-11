Avonturenpark aan Peperstraat in Heule krijgt make-over

De wijk rondom de Peperstraat en Oogststraat, bekend als de Herfsttij, krijgt er een avonturenpark bij. De aanwezige groene ruimte werd al druk bespeeld door de buurtjongeren en jeugdbewegingen, maar krijgt er nu nog wat nieuwe attracties bij. Zo krijgt het ook een freerunparcours, een ninja-klimmuur en een draaipaddenstoel. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 38.000 euro.

De stad speelde al langer met het idee om de recreatieve zone in de Herfsttij uit te breiden. In het voorjaar van dit jaar werden de 500 omwonenden geraadpleegd voor een nieuwe invulling van de wijk. De neuzen stonden in dezelfde richting: de groene zone moest actiever, uitdagender en ontmoetingsvriendelijker worden. Nu is er al een speelruimte aanwezig, maar het mag voor de buurtbewoners wat meer zijn. De stad geeft nu gehoor aan die oproep.

Miniavonturenpark

“Voor de jongeren van de buurt is nu met een aantal toestellen een miniavonturenpark ontwikkeld. Voor omwonenden die het rustiger aan willen doen is er een nieuwe ontmoetingsplaats met een lig-, zit- of hangconstructie van de hand van vzw Jongerenatelier”, zegt Bert Herrewyn (Vooruit), schepen van Kinderen en Jongeren. (JF)