Aukje (16) is Kinderkrak in Zedelgem

Ten huize Goethals prijkt naast Aukjes prilste schets van een appel de levensgrote prints van haar animatiefiguren.

Het gevoel voor spanning tussen licht en schaduw deelt ze beslist met vader Balder. Van kleins af aan observeerde ze hem gefascineerd, en leerde ze de basis van kleur en contrast, verhoudingen en lijnen. Schijnbaar moeiteloos vloeien de magische personages uit haar tablet. Als Kunstenaar in de Kijker stelde ze haar werk tentoon in GC Jonkhove. Het gemeentebestuur lauwerde haar begin mei met de cultuurprijs Jonge Belofte, en onthulde dat zij zowaar het kleurrijk golvend campagnebeeld voor volgend cultuurseizoen ontwierp.

“Rond het thema grenzeloos bleven ontwerpen met water en zand in mijn hoofd spelen, tot er al tekenend altijd wel iets groeit. Inspiratie krijg ik door sociale media, de natuur, een levendig gesprek aan tafel. Maar evengoed zijn er dagen, dat ik na school echt niet aan tekenen toekom.” Aukje wil zich op termijn ook het klassiek, niet-digitaal tekenen met verf en penseel eigen maken. Professioneel in het grafisch vak aan de slag gaan, had ze voor ogen. Maar nuchter als ze is, verlegt ze haar keuze op een meer zekere, wetenschappelijke studiekeuze. Haar tekentalent verzilveren, blijft een reële droom. (EV)

