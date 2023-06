Auke (16) is Kinderkrak in Roeselare

Auke Braeckevelt is 16 jaar oud en woont samen met haar oudere broer en ouders in de Bloemkoolstraat in Roeselare. Sinds haar tiende zet Auke zich al in voor anderen. “Ik ben daar eigenlijk mee begonnen door mijn papa”, vertelt ze. “Op vrijdag gaf hij zwemles aan mensen met een beperking en zo ging de bal voor mij aan het rollen. Het begon met één kindje dat ik privéles gaf om de techniek wat bij te scherpen.” Maar intussen, zes jaar later, geeft Auke elke woensdag en vrijdag zwemles in BOAS en volgt ze zelf vier- tot vijfmaal per week competitie zwemles. “BOAS is een vzw die iedere persoon die gemotiveerd is om te (leren) zwemmen met een beperking, zwemlessen aanbiedt”, legt Auke uit. “Ik vind het echt fijn dat ik op die manier anderen kan helpen.”

Auke zit momenteel in het vierde middelbaar in de Broederschool in Roeselare waar ze Economie-Wiskunde volgt. “Momenteel lukt het nog wel om alles bij te houden. Op dinsdag en zondag hou ik mij vooral bezig met schoolwerk”, vertelt ze. Tijdens het weekend heeft Auke ook een bijverdienste in de cafetaria van De Roeselaarse Zwemvereniging. Volgens mama Ruth is Auke een bezige bij die zichzelf vaak wegcijfert en weinig vrije tijd overhoudt voor zichzelf. “Ze doet dit allemaal heel graag en ze kan vaak geen nee zeggen.” (MC)

