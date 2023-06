Aude (15) is Kinderkrak in Ichtegem

Aude (15) woont met haar ouders Kris Goemaere en Eva De Rous en zus en broers Ita (13), Bauwe (6) en Mio (4) in de Klokkenputstraat in Eernegem. Ze volgt haarzorg en schoonheidsverzorging aan het Ensor Instituut in Oostende, houdt van dansen, en heeft een hart voor vluchtelingen.

Ten voordele van de vluchtelingen in Duinkerke maakt en verkoopt ze bruisballen. Zo kon ze al 2.000 euro schenken aan de vzw ‘Een hart voor vluchtelingen’ van Eva Waes, ex-Krak van Jabbeke.

“Ik ben ermee gestart net voor Kerstmis, en ik ben er nog altijd mee bezig”, zegt Aude. “Het zijn de vaak schrijnende verhalen, beelden en filmpjes van Eva Waes die me ertoe aangezet hebben om zelf iets te doen. Ik ben er zelf nog niet geweest, want mijn mama vindt het te confronterend en vindt dat ik er nog te jong voor ben.”

Haar grote passie is dansen. “Als kleuter ben ik gestart met ballet, maar toen ik wat ouder werd ben ik overgeschakeld naar hiphop en moderne dans”, lacht Aude, die met het gezin naar dansshows in Studio Credo in Brugge gaat kijken.

Audes ouders zijn al zeven jaar een opvanggezin voor het dierenasiel Het Blauwe Kruis Brugge, vooral voor katten. En ook daar draagt ze haar steentje bij, in het verzorgen van de poezen. “Dat geeft me veel voldoening”, besluit Aude, die hoopt dat haar vrienden en vriendinnen voor haar stemmen. (EV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023