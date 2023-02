Aspi’s ‘t Piegoetje organiseren opnieuw hun Freaky Friday-fuif

De aspi’s van Chiromeisjes ’t Piegoetje organiseren op vrijdag 17 februari hun traditionele Freaky Friday-fuif. Vóór de eigenlijke fuif organiseren de aspi’s de kinderfuif ‘Kids Freaky Friday’.

“De kinderfuif vindt van 19 tot 20.30 uur plaats en draait rond het thema de Minions”, klinkt het bij de aspi’s. “Het is de bedoeling dat de kinderen verkleed als Minions naar de fuif komen. De toegang tot de fuif kost 5 euro, gratis drankje en zakje chips inbegrepen. Wie nog een extra drankje of een extra zakje chips wil, brengt best nog wat extra centjes mee. Net als de ‘grote’ fuif vindt de Kids Freaky Friday plaats in zaal Blommenhof aan het Guido Gezelleplein.”

“Onze ‘grote’ fuif start om 21.30 uur. We verwachten tussen de 6 à 700 fuifnummers. Bij de vorige editie mochten we verspreid over de hele avond zelfs 800 mensen verwelkomen. Tussen 22 en 23 uur is er een happy hour gepland. De opbrengst van de fuif wordt aan het kamp en aan de organisatie van activiteiten besteed.”

Kaarten voor de Freaky Friday-fuif kosten 7 euro aan de deur en 6 euro in voorverkoop. Ze zijn te verkrijgen bij de aspi’s en bij de leiding.

(BCH/foto JCR)